Всеволожский городской суд отправил под стражу 18-летнего жителя Алтайского края, обвиняемого в совершении теракта.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Ленобласти, молодому человеку предъявлено обвинение по соответствующей статье. В ходе заседания он признал вину. Под арестом фигурант останется как минимум до 13 сентября.

Следственный комитет России опубликовал видео с обвиняемым. На кадрах юноша заявил, что действовал «под влиянием кураторов», а также выразил раскаяние. Следствие продолжается.

Видео: СУ СКР по ЛО.

Как выяснили правоохранители, молодой человек был завербован через мессенджер и выполнял задания в нескольких российских городах. По версии следствия, он поджег автомобиль районного отдела Госавтоинспекции во Всеволожске.