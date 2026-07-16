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Суд арестовал 18-летнего юношу из Алтайского края за поджог машины полиции во Всеволожске

Всеволожский городской суд отправил под стражу 18-летнего жителя Алтайского края, обвиняемого в совершении теракта.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Ленобласти, молодому человеку предъявлено обвинение по соответствующей статье. В ходе заседания он признал вину. Под арестом фигурант останется как минимум до 13 сентября.

Следственный комитет России опубликовал видео с обвиняемым. На кадрах юноша заявил, что действовал «под влиянием кураторов», а также выразил раскаяние. Следствие продолжается.

Видео: СУ СКР по ЛО.

Как выяснили правоохранители, молодой человек был завербован через мессенджер и выполнял задания в нескольких российских городах. По версии следствия, он поджег автомобиль районного отдела Госавтоинспекции во Всеволожске.

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Pyramids Airlines начала полеты из Петербурга в Монастир

Авиакомпания Pyramids Airlines запустила чартерные рейсы из Санкт-Петербурга в тунисский город Монастир, сообщает «Петроград».

Полеты по маршруту Санкт-Петербург – Монастир будут выполняться два раза в неделю на самолетах Airbus A321. Направление также обслуживает авиакомпания Nouvelair Tunisie.

С начала 2026 года пассажиропоток Пулково превысил 9,4 миллиона человек. За это время в маршрутной сети аэропорта появились три новых направления: Касабланка, Шымкент и Анкара.

Среди внутренних рейсов наибольшим спросом пользуются Москва, Калининград, Казань, Сочи и Новосибирск. Самыми популярными международными направлениями стали Стамбул, Анталья, Минск, Ташкент и Шарм-эш-Шейх.

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