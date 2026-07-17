В поселке Назия Кировского района задержали предполагаемого курьера телефонных мошенников, обманувших пенсионерку из Санкт-Петербурга.

В полицию Московского района обратилась 84-летняя местная жительница. Она рассказала, что неизвестные, представлявшиеся сотрудниками различных организаций, убедили ее передать накопления якобы для обеспечения их сохранности.

Пенсионерка поверила злоумышленникам и отдала курьеру 245 тысяч рублей. По факту произошедшего завели уголовное дело о мошенничестве.

Предполагаемого курьера задержали 16 июля на улице Есенина в поселке Назия. Им оказался 35-летний неработающий мужчина. Расследование уголовного дела продолжается.