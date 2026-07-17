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Курьера телефонных мошенников задержали в Кировском районе

В поселке Назия Кировского района задержали предполагаемого курьера телефонных мошенников, обманувших пенсионерку из Санкт-Петербурга.

В полицию Московского района обратилась 84-летняя местная жительница. Она рассказала, что неизвестные, представлявшиеся сотрудниками различных организаций, убедили ее передать накопления якобы для обеспечения их сохранности.

Пенсионерка поверила злоумышленникам и отдала курьеру 245 тысяч рублей. По факту произошедшего завели уголовное дело о мошенничестве.

Предполагаемого курьера задержали 16 июля на улице Есенина в поселке Назия. Им оказался 35-летний неработающий мужчина. Расследование уголовного дела продолжается.

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05.02.2021
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Кировский район Назия Ленинградская область Санкт-Петербург
Новости Происшествия

Жителя Гатчинского округа будут судить за смертельное избиение сожительницы

Обвинительное заключение по уголовному делу утвердила Гатчинская городская прокуратура.

По версии следствия, в апреле 2026 года 39-летний мужчина на почве личных неприязненных отношений нанес женщине не менее 21 удара, в том числе по голове. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей. Расследование завершено. Уголовное дело направили в Гатчинский городской суд для рассмотрения по существу.

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Теги

Гатчинский округ Ленинградская область

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