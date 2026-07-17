Защитник сборной Франции Вильям Салиба выступал на чемпионате мира 2026 года с переломом позвоночника, сообщает RMC Sport.

Футболист получил травму за два месяца до начала турнира. Для выхода на поле он принимал обезболивающие и получал специализированную помощь врачей.

Салиба провел на чемпионате мира шесть матчей. В полуфинале против сборной Испании защитника заменили в первом тайме. Франция проиграла встречу со счетом 0:2. Сроки возвращения футболиста на поле пока неизвестны.

В матче за третье место сборная Франции сыграет с Англией. Встреча пройдет 19 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.

Салиба выступает за лондонский «Арсенал». В сезоне 2025/2026 он стал чемпионом Англии и дошел с командой до финала Лиги чемпионов.