В Кронштадте прошло мероприятие «Кабинет велосипедиста», посвященное развитию велосипедной инфраструктуры Санкт-Петербурга, сообщает «Бриф24».

Участники проехали по маршруту, который начинается у городской автостоянки на Кронштадтском шоссе. Он уже доступен в приложении «Парковки Петербурга».

Во время поездки велосипедисты перемещались между локациями и разгадывали адреса с помощью подсказок. Главной задачей мероприятия стал сбор предложений по улучшению модуля «Кабинет велосипедиста».

Маршрут прошли заместитель председателя Комитета по транспорту Александра Бахмутская, руководитель Городского центра управления парковками Петербурга Михаил Курдяев и представители городских велообъединений.

Сейчас жителям и гостям Санкт-Петербурга доступны 50 велосипедных маршрутов общей протяженностью 159,58 километра. В 2026 году в городе планируют обустроить еще 6,2 километра велодорожек. Новые участки появятся на улице Типанова, проспекте Славы и Бухарестской улице.