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Новости Происшествия

В Кронштадте протестировали «Кабинет велосипедиста»

В Кронштадте прошло мероприятие «Кабинет велосипедиста», посвященное развитию велосипедной инфраструктуры Санкт-Петербурга, сообщает «Бриф24».

Участники проехали по маршруту, который начинается у городской автостоянки на Кронштадтском шоссе. Он уже доступен в приложении «Парковки Петербурга».

Во время поездки велосипедисты перемещались между локациями и разгадывали адреса с помощью подсказок. Главной задачей мероприятия стал сбор предложений по улучшению модуля «Кабинет велосипедиста».

Маршрут прошли заместитель председателя Комитета по транспорту Александра Бахмутская, руководитель Городского центра управления парковками Петербурга Михаил Курдяев и представители городских велообъединений.

Сейчас жителям и гостям Санкт-Петербурга доступны 50 велосипедных маршрутов общей протяженностью 159,58 километра. В 2026 году в городе планируют обустроить еще 6,2 километра велодорожек. Новые участки появятся на улице Типанова, проспекте Славы и Бухарестской улице.

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Теги

кронштадт Кабинет велосипедиста Санкт-Петербург
Новости Происшествия

Пассажирку из Праги задержали с наркотиками в Пулково

В аэропорту «Пулково» задержали пассажирку, пытавшуюся ввезти в Россию наркотики. Женщина прилетела в Санкт-Петербург из Чехии с пересадкой в Турции и направилась по зеленому коридору.

Во время выборочной проверки инспектор обратил внимание на ее странное поведение и путаные ответы. При досмотре ручной клади таможенники обнаружили две пластиковые трубки со светлым порошком и зип-пакет с похожим веществом, спрятанный в упаковке жевательной резинки. Экспертиза показала, что это наркотики.

По словам пассажирки, она приобрела запрещенные вещества в Чехии через интернет-магазин в мессенджере. Женщина написала явку с повинной.

В отношении россиянки завели уголовное дело о контрабанде наркотиков через таможенную границу ЕАЭС. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Женщине грозит до семи лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

По словам начальника Пулковской таможни Эдуарда Березинского, с начала года сотрудники ведомства пресекли уже семь попыток ввоза запрещенных веществ в регион.

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пулково Санкт-Петербург

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