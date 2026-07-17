Обвинительное заключение по уголовному делу утвердила Гатчинская городская прокуратура.

По версии следствия, в апреле 2026 года 39-летний мужчина на почве личных неприязненных отношений нанес женщине не менее 21 удара, в том числе по голове. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей. Расследование завершено. Уголовное дело направили в Гатчинский городской суд для рассмотрения по существу.