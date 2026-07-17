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Жителя Гатчинского округа будут судить за смертельное избиение сожительницы

Обвинительное заключение по уголовному делу утвердила Гатчинская городская прокуратура.

По версии следствия, в апреле 2026 года 39-летний мужчина на почве личных неприязненных отношений нанес женщине не менее 21 удара, в том числе по голове. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей. Расследование завершено. Уголовное дело направили в Гатчинский городской суд для рассмотрения по существу.

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Теги

Гатчинский округ Ленинградская область
Новости Социум

Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста через Свирь 17 июля

В пятницу, 17 июля, движение по трассе «Кола» перекроют более чем на два часа.

Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста через Свирь 17 июля - Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.
Фото: ФКУ «Упрдор Северо-Запад»

Как сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад», 17 июля с 12:50 до 15:00 будет разведен мост через реку Свирь, расположенный на 236 километре трассы Р-21 «Кола», неподалеку от города Лодейное Поле. Переправу разведут для пропуска судна «Игорь Ильин».

Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.

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Теги

мост через Свирь Ленобласть трасса Кола

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