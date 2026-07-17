Оператора детского питания в Санкт-Петербурге оштрафовали на 150 тысяч рублей за неустраненные нарушения санитарных требований. Основанием для разбирательства стали результаты мартовской проверки двух заведений на Комендантском и Богатырском проспектах.

Специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения при организации питания и маркировке пищевой продукции. Компании выдали предписание об их устранении, однако необходимые меры в установленный срок приняты не были.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области привлек организацию к административной ответственности и назначил штраф в размере 150 тысяч рублей.