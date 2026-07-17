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Новости СВО

Мобилизованный из Лодейнопольского района Дмитрий Назаров погиб на СВО

В Лодейнопольском районе Ленобласти в последний путь проводили участника СВО Дмитрия Назарова. Ему было 46 лет.

Мобилизованный из Лодейнопольского района Дмитрий Назаров погиб на СВО - За проявленную храбрость заместитель командира взвода - командир орудия расчета гаубичного артиллери
Фото: администрация Лодейнопольского района

Дмитрий Назаров родился в поселке Шархиничи Лодейнопольского района. Он окончил Лодейнопольскую вечернюю общеобразовательную школу, а затем прошел срочную службу. В дальнейшем он трудился водителем в ООО «Энергосервис».

В сентябре 2022 года Дмитрий был призван на фронт в рамках частичной мобилизации. Сержант погиб 6 июля 2026 года в населенном пункте Таволжанка в Харьковской области. Защищая боевую позицию, он закрыл собой товарища.

За проявленную храбрость заместитель командира взвода - командир орудия расчета гаубичного артиллерийского взвода был удостоен Георгиевского креста IV степени, медали Суворова, медали Жукова и медали «За воинскую доблесть» II степени.

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Водителя осудили за смертельное ДТП у трамвайной остановки в Петербурге

Жительницу Санкт-Петербурга приговорили к 2 годам колонии-поселения за смертельное ДТП у трамвайной остановки. Авария произошла утром 22 октября 2025 года на Среднеохтинском проспекте.

По данным суда, водитель Ford Focus ехала по левой полосе со скоростью около 60 км/ч. Приближаясь к остановившемуся трамваю маршрута № 23, женщина не снизила скорость. Автомобиль сбил пассажирку, которая вышла из трамвая и переходила проезжую часть. Пострадавшую госпитализировали, однако 27 октября она скончалась от полученных травм.

В суде водитель полностью признала вину и раскаялась. Она пояснила, что решила, будто трамвай уже начал движение, а предупреждающее табло не заметила, поскольку смотрела в правое боковое зеркало.

Красногвардейский районный суд назначил женщине 2 года лишения свободы в колонии-поселении. Также ее лишили права управлять транспортными средствами на 2 года и 10 месяцев. Кроме того, суд взыскал с осужденной более 2,16 миллиона рублей в пользу потерпевшей стороны.

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