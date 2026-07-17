В Лодейнопольском районе Ленобласти в последний путь проводили участника СВО Дмитрия Назарова. Ему было 46 лет.

Дмитрий Назаров родился в поселке Шархиничи Лодейнопольского района. Он окончил Лодейнопольскую вечернюю общеобразовательную школу, а затем прошел срочную службу. В дальнейшем он трудился водителем в ООО «Энергосервис».

В сентябре 2022 года Дмитрий был призван на фронт в рамках частичной мобилизации. Сержант погиб 6 июля 2026 года в населенном пункте Таволжанка в Харьковской области. Защищая боевую позицию, он закрыл собой товарища.

За проявленную храбрость заместитель командира взвода - командир орудия расчета гаубичного артиллерийского взвода был удостоен Георгиевского креста IV степени, медали Суворова, медали Жукова и медали «За воинскую доблесть» II степени.