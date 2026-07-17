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Семь водоемов признали безопасными для купания в Ленобласти

Роспотребнадзор проверил качество воды в водоемах Ленобласти и Петербурга.

Семь водоемов признали безопасными для купания в Ленобласти - В Петербурге - лишь один.
Фото: Freepik.

В Ленобласти безопасными для купания признаны только семь водоемов в Приозерском районе: озера Ратное, Отрадное, Снетковское, Мичуринское, Петровское и Раздолинское, а также река Бурная в поселке Запорожское. Еще 13 водоемов оказались непригодными для купания.

В Петербурге качество воды соответствует нормативам только на 1-м Суздальском озере (Верхнее). В остальных местах купаться небезопасно.

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Роспотребнадзор предупреждает, что использование для купания зон рекреации с несоответствующим качеством воды может привести к заражению кишечными инфекциями, энтеровирусами, гепатитом А и другими заболеваниями.

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Петербург Ленобласть роспотребнадзор купание безопасное купание
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