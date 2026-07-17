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Новости Социум

Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста через Свирь 17 июля

В пятницу, 17 июля, движение по трассе «Кола» перекроют более чем на два часа.

Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста через Свирь 17 июля - Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.
Фото: ФКУ «Упрдор Северо-Запад»

Как сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад», 17 июля с 12:50 до 15:00 будет разведен мост через реку Свирь, расположенный на 236 километре трассы Р-21 «Кола», неподалеку от города Лодейное Поле. Переправу разведут для пропуска судна «Игорь Ильин».

Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.

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Теги

мост через Свирь Ленобласть трасса Кола
Новости Происшествия

В Кронштадте протестировали «Кабинет велосипедиста»

В Кронштадте прошло мероприятие «Кабинет велосипедиста», посвященное развитию велосипедной инфраструктуры Санкт-Петербурга, сообщает «Бриф24».

Участники проехали по маршруту, который начинается у городской автостоянки на Кронштадтском шоссе. Он уже доступен в приложении «Парковки Петербурга».

Во время поездки велосипедисты перемещались между локациями и разгадывали адреса с помощью подсказок. Главной задачей мероприятия стал сбор предложений по улучшению модуля «Кабинет велосипедиста».

Маршрут прошли заместитель председателя Комитета по транспорту Александра Бахмутская, руководитель Городского центра управления парковками Петербурга Михаил Курдяев и представители городских велообъединений.

Сейчас жителям и гостям Санкт-Петербурга доступны 50 велосипедных маршрутов общей протяженностью 159,58 километра. В 2026 году в городе планируют обустроить еще 6,2 километра велодорожек. Новые участки появятся на улице Типанова, проспекте Славы и Бухарестской улице.

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Теги

кронштадт Кабинет велосипедиста Санкт-Петербург

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