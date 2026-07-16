Почти пятая часть от общего числа пострадавших — дети.

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области представило актуальную статистику по числу пострадавших от укусов клещей. За неделю в медучреждения агломерации обратились 1084 жителя.

В Петербурге по числу укусов паразитов лидируют Курортный (27,2%), Выборгский (16,7%) и Пушкинский (8,8%) районы. В Ленобласти в лидерах оказались Приозерский (29,1%), Выборгский (17,6%) и Всеволожский (17,3%) районы.

Также в в рамках плановой прививочной кампании против клещевого энцефалита процедуру прошли более 91 тысячи петербуржцев и свыше 65 тысяч жителей области.

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