weather 23.5°
$

Главная / Новости / Более тысячи жителей Петербурга и Ленобласти пострадали от укусов клещей за неделю

Новости Социум Главное

Более тысячи жителей Петербурга и Ленобласти пострадали от укусов клещей за неделю

Почти пятая часть от общего числа пострадавших — дети.

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области представило актуальную статистику по числу пострадавших от укусов клещей. За неделю в медучреждения агломерации обратились 1084 жителя.

В Петербурге по числу укусов паразитов лидируют Курортный (27,2%), Выборгский (16,7%) и Пушкинский (8,8%) районы. В Ленобласти в лидерах оказались Приозерский (29,1%), Выборгский (17,6%) и Всеволожский (17,3%) районы.

Также в в рамках плановой прививочной кампании против клещевого энцефалита процедуру прошли более 91 тысячи петербуржцев и свыше 65 тысяч жителей области.

Вам будет интересно
Ребенка с серьезным ожогом из Бокситогорского района доставили медикам на вертолете
Двухлетний ребенок получил тяжелый ожог в Пикалево Бокситогорского района. Информация о пострадавшем поступила в экстренные службы 16 июля около 00:00...
16.07.2026
163

Фото на миниатюре: magnific

Теги

клещи Роспотребандзор
Новости Происшествия

Лобовая авария произошла в Ломоносовском районе

Известно о трех пострадавших.

В Ломоносовском районе пострадали три человека в результате лобовой аварии. Об этом 16 июля сообщает управление МЧС по Ленинградской области. 

Предварительно, ДТП произошло между автомобилями «Фольксваген» и «Тенет» на трассе между деревнями Петровское и Гостилицы. 📢Состояние пострадавших уточняется. 

Вам будет интересно
Ребенка с серьезным ожогом из Бокситогорского района доставили медикам на вертолете
Двухлетний ребенок получил тяжелый ожог в Пикалево Бокситогорского района. Информация о пострадавшем поступила в экстренные службы 16 июля около 00:00...
16.07.2026
163

Теги

авария Ломоносовский район

Популярное

Врач объяснила, из-за чего у людей с возрастом появляется все больше родинок
Врач объяснила, из-за чего у людей с возрастом появляется все больше родинок

20:50 16.07.2024

Только что игравший на ЧМ-2026 футболист сборной умер
Только что игравший на ЧМ-2026 футболист сборной умер

10:26 13.07.2026

Женщина ударила ножом в живот спящего мужа в Петербурге
Женщина ударила ножом в живот спящего мужа в Петербурге

17:56 13.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться