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В Ленобласти проходят съемки многосерийного иронического детектива "Подслушано в Выборге"

Режиссер Петр Тодоровский приступил к работе над новым проектом. 

В Ленобласти проходят съемки многосерийного иронического детектива "Подслушано в Выборге" - Режиссер Петр Тодоровский приступил к работе над новым проектом.
Фото: Сериал «Подслушано в Выборге» (реж. Петр Тодоровский, кинокомпания 1-2-3 Production)

Кинокомпания 1-2-3 Production объявила о начале съемок нового иронического детектива «Подслушано в Выборге». Режиссерское кресло проекта занял Петр Тодоровский.

В центре сюжета — история Виталика Тюнина, тридцатилетнего почтальона, чья жизнь до недавнего времени была вполне обычной. Он живет с мамой, ответственно разносит почту и остается настолько незаметным для горожан, что те порой даже не замечают его присутствия. Однако привычный уклад меняется в одно мгновение, когда скромный рабочий становится невольным свидетелем событий, которые никто не должен был видеть.

«С этой случайности и начинается история, которая перевернет весь город и не даст Выборгу спать спокойно», — говорится в синопсисе к ироническому детективу.

В актерский состав вошли Юлия Хлынина, Михаил Кремер, Артем Быстров, Степан Девонин, Ольга Виниченко, Николай Шрайбер, Татьяна Орлова, Евгения Дмитриева, Дарья Румянцева, Кирилл Снегирев, Сергей Беляев, Денис Мотков и другие

Премьера сериала пройдет на платформах Premier, Start и в эфире телеканала НТВ

Теги

Выборг киносъемки
Новости Социум

Ленинградская область расширяет программу догазификации

В регионе приступили к обновлению планов-графиков догазификации, включив в них дома в населенных пунктах, получивших доступ к газоснабжению в текущем году.

В Ленинградской области на заседании регионального штаба под председательством главы комитета по ТЭК Сергея Морозова обсудили вопрос расширения программы догазификации.

Один из инструментов расширения программы — обновление планов-графиков, включив в них дома в населенных пунктах, получивших доступ к газоснабжению в текущем году. Это позволит и дальше наращивать темпы развития инфраструктуры, делая использование экологичного топлива доступным для еще большего числа жителей региона.

Согласно данным профильного комитета, в области заключено 60 157 договоров на догазификацию, из которых 51 457 уже исполнены до границ земельных участков. Реальное подключение газового оборудования выполнено по 40 786 договорам. Также с начала 2026 года специалисты успешно произвели 9 098 подключений к газораспределительным сетям. 

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Теги

догазификация Ленобласть

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