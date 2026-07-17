Режиссер Петр Тодоровский приступил к работе над новым проектом.

Кинокомпания 1-2-3 Production объявила о начале съемок нового иронического детектива «Подслушано в Выборге». Режиссерское кресло проекта занял Петр Тодоровский.

В центре сюжета — история Виталика Тюнина, тридцатилетнего почтальона, чья жизнь до недавнего времени была вполне обычной. Он живет с мамой, ответственно разносит почту и остается настолько незаметным для горожан, что те порой даже не замечают его присутствия. Однако привычный уклад меняется в одно мгновение, когда скромный рабочий становится невольным свидетелем событий, которые никто не должен был видеть.

«С этой случайности и начинается история, которая перевернет весь город и не даст Выборгу спать спокойно», — говорится в синопсисе к ироническому детективу.

В актерский состав вошли Юлия Хлынина, Михаил Кремер, Артем Быстров, Степан Девонин, Ольга Виниченко, Николай Шрайбер, Татьяна Орлова, Евгения Дмитриева, Дарья Румянцева, Кирилл Снегирев, Сергей Беляев, Денис Мотков и другие

Премьера сериала пройдет на платформах Premier, Start и в эфире телеканала НТВ