Цены в Санкт-Петербурге за июнь выросли на 0,83%. Сильнее всего подорожали овощи из «борщевого набора»: картофель, морковь, лук и капуста. Также увеличилась стоимость топлива и сахара.

Годовая инфляция в городе достигла 5,4%, однако осталась ниже общероссийского показателя в 6,02%.

«Рост цен в июне ускорился. Годовая инфляция в России в июне составила 6,02%. На показатель повлияло ускорение текущего роста цен из-за разовых факторов. В городе годовая инфляция тоже выросла, но меньше, чем по России в целом, – до 5,4%. За год в Санкт-Петербурге не так сильно, как в среднем по стране, подорожали продукты и услуги. При этом цены на непродовольственные товары выросли больше», – рассказал эксперт экономического управления одного из российских банков Айдар Имаев

Цены в заведениях общественного питания также выросли на фоне увеличения туристического потока. Кроме того, впервые с ноября 2025 года подорожала сотовая связь. При этом снизилась стоимость железнодорожных билетов, электроники и бытовой техники.