weather 13.2°
$

Главная / Новости / В Петербурге за месяц резко подорожали «борщевой набор» и бензин

Новости Экономика

В Петербурге за месяц резко подорожали «борщевой набор» и бензин

Цены в Санкт-Петербурге за июнь выросли на 0,83%. Сильнее всего подорожали овощи из «борщевого набора»: картофель, морковь, лук и капуста. Также увеличилась стоимость топлива и сахара.

Годовая инфляция в городе достигла 5,4%, однако осталась ниже общероссийского показателя в 6,02%.

«Рост цен в июне ускорился. Годовая инфляция в России в июне составила 6,02%. На показатель повлияло ускорение текущего роста цен из-за разовых факторов. В городе годовая инфляция тоже выросла, но меньше, чем по России в целом, – до 5,4%. За год в Санкт-Петербурге не так сильно, как в среднем по стране, подорожали продукты и услуги. При этом цены на непродовольственные товары выросли больше», – рассказал эксперт экономического управления одного из российских банков Айдар Имаев

Цены в заведениях общественного питания также выросли на фоне увеличения туристического потока. Кроме того, впервые с ноября 2025 года подорожала сотовая связь. При этом снизилась стоимость железнодорожных билетов, электроники и бытовой техники.

Вам будет интересно
В ФССП рассказали, при какой сумме долга могут ограничить выезд из России. Она меньше, чем многие думают
Фото: Freepik. Россиянам с долгом от 10 тысяч рублей могут ограничить выезд из страны. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Федеральной служб...
23.04.2025
4296

Теги

Санкт-Петербург
Новости Социум

Россиянам рассказали, как распознать современную прослушку смартфона

Мошенники могут получать доступ к микрофону смартфона с помощью вредоносных приложений, рассказал киберэксперт Владимир Зыков.

По словам специалиста, скрытая прослушка в реальной жизни работает не так, как ее показывают в кино. Злоумышленники устанавливают на устройство вредоносную программу, которая получает доступ к микрофону, данным и другим функциям телефона. В результате мошенники могут слышать звуки рядом со смартфоном, в том числе во время разговора по громкой связи.

При этом точного признака прослушки не существует. Насторожить владельца телефона может индикатор работающего микрофона, если в этот момент человек не звонит и не использует голосовые функции. В таком случае эксперт рекомендует проверить, какие приложения имеют доступ к микрофону, и удалить подозрительные программы.

Вам будет интересно
Могут ли оштрафовать за отсутствие при себе паспорта на улице в России?
Фото: piqsels Согласно закону «О паспорте гражданина РФ», человек не обязан носить паспорт с собой постоянно. Но без него нельзя совершать юридически...
31.10.2025
8918

Теги

Прослушка

Популярное

Россиянам рассказали, как распознать современную прослушку смартфона
Россиянам рассказали, как распознать современную прослушку смартфона

22:30 19.07.2026

В Петербурге за месяц резко подорожали «борщевой набор» и бензин
В Петербурге за месяц резко подорожали «борщевой набор» и бензин

21:30 19.07.2026

Стало известно, как выпускники списывали на ЕГЭ в Петербурге
Стало известно, как выпускники списывали на ЕГЭ в Петербурге

19:30 19.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться