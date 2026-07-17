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Мужчина утонул в пруду в Петербурге

Молодой мужчина утонул в водоеме на намывных территориях Васильевского острова в Санкт-Петербурге.

Трагедия произошла в пруду на проспекте Крузенштерна, сообщили в городском управлении МЧС. О случившемся спасателям рассказали очевидцы.

Водолазы обнаружили тело 23-летнего мужчины на глубине пяти метров в 25 метрах от берега. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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08.09.2025
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Новости Социум

Ленинградская область расширяет программу догазификации

В регионе приступили к обновлению планов-графиков догазификации, включив в них дома в населенных пунктах, получивших доступ к газоснабжению в текущем году.

В Ленинградской области на заседании регионального штаба под председательством председателя комитета по ТЭК Сергея Морозова обсудили вопрос расширения программы догазификации.

Один из инструментов расширения программы — обновление планов-графиков, включив в них дома в населенных пунктах, получивших доступ к газоснабжению в текущем году. Это позволит и дальше наращивать темпы развития инфраструктуры, делая использование экологичного топлива доступным для еще большего числа жителей региона.

Согласно данным профильного комитета, в области заключен 60 157 договоров на догазификацию, из которых 51 457 уже исполнены до границ земельных участков. Реальное подключение газового оборудования выполнено по 40 786 договорам. Также с начала 2026 года специалисты успешно произвели 9 098 подключений к газораспределительным сетям. 

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догазификация Ленобласть

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