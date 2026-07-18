Средства противовоздушной обороны сработали также в Ленинградской области.

В ночь на 18 июля над регионами России были уничтожены 379 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Цели поражены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тверской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Владимирской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Режим беспилотной опасности 18 июля был объявлен и в Ленинградской области. За утро средства ПВО сбили шесть вражеских БПЛА, сообщал губернатор Александр Дрозденко.