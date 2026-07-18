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ПВО России за ночь отразили атаку 379 БПЛА

Средства противовоздушной обороны сработали также в Ленинградской области.

ПВО России за ночь отразили атаку 379 БПЛА - Средства противовоздушной обороны сработали также в Ленинградской области.
Фото: ivbg.ru

В ночь на 18 июля над регионами России были уничтожены 379 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Цели поражены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тверской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Владимирской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Режим беспилотной опасности 18 июля был объявлен и в Ленинградской области. За утро средства ПВО сбили шесть вражеских БПЛА, сообщал губернатор Александр Дрозденко.

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Теги

БПЛА минобороны РФ
Новости Происшествия

В Петербурге задержали 16-летнего за поджог газозаправочной станции

Задание совершить поджог юноша получил от неизвестных в мессенджере.

В Петербурге задержали 16-летнего за поджог газозаправочной станции - Задание совершить поджог юноша получил от неизвестных в мессенджере.
Фото: ФГКУ «УВО ВНГ РФ по г. СПб и ЛО»

Сотрудники Росгвардии задержали 16-летнего юношу, обвиняемого в умышленном поджоге газовой колонки на проспекте Непокоренных в Санкт-Петербурге.

ЧП произошло 17 июля около 15:40. Задержанный облил оборудование горючей жидкостью и поджег его, что привело к полному уничтожению колонки и повреждению газового модуля. Пожар был оперативно ликвидирован силами МЧС. Подозреваемого задержали по горячим следам.

Правоохранителям юноша заявил, что совершил преступление под давлением неизвестных, с которыми он познакомился в мессенджере около трех недель назад. По словам юноши, незнакомцы угрожали ему, а также его семье.

В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают всех причастных к организации поджога. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Теги

Петербург росгвардия Поджог АЗС

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