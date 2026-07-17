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Новости Социум

Ленинградская область расширяет программу догазификации

В регионе приступили к обновлению планов-графиков догазификации, включив в них дома в населенных пунктах, получивших доступ к газоснабжению в текущем году.

В Ленинградской области на заседании регионального штаба под председательством главы комитета по ТЭК Сергея Морозова обсудили вопрос расширения программы догазификации.

Один из инструментов расширения программы — обновление планов-графиков, включив в них дома в населенных пунктах, получивших доступ к газоснабжению в текущем году. Это позволит и дальше наращивать темпы развития инфраструктуры, делая использование экологичного топлива доступным для еще большего числа жителей региона.

Согласно данным профильного комитета, в области заключено 60 157 договоров на догазификацию, из которых 51 457 уже исполнены до границ земельных участков. Реальное подключение газового оборудования выполнено по 40 786 договорам. Также с начала 2026 года специалисты успешно произвели 9 098 подключений к газораспределительным сетям. 

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Теги

догазификация Ленобласть
Новости Социум

Петербуржец через Верховный суд добился отмены старого долга за ЖКУ

ВС РФ признал незаконным начисление платы за капитальный ремонт по обязательствам старше трех лет.

Верховный суд РФ подтвердил право собственников жилья не оплачивать задолженность по капитальному ремонту, срок исковой давности по которой превышает три года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы высшего судебного органа.

Поводом для этого стало недавнее разбирательство между жителем Петербурга и коммунальной компании. НКО «Фонд-региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» от имени заявителя потребовал от городского Фонда капремонта исключить из квитанций долги, накопившиеся в период с 2016 по 2023 год. ФКР попытался оспорить предписание в суде, однако инстанции разных уровней встали на сторону потребителя.

Суды подчеркнули, что истечение срока давности является законным основанием для отказа от принудительного взыскания средств. Верховный суд, изучив материалы дела, также отказал Фонду в пересмотре дела.

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Фото на миниатюре: pxhere

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ЖКУ Петербург коммунальные услуги

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