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Эксперт назвал 4 признака богатых грибами лесных локаций

Любителям тихой охоты рассказали, на что нужно обращать внимание при выборе мест для сбора грибов.

Многие любители тихой охоты тратят часы на прогулки по лесу в поисках трофеев и уходят едва ли не с пустыми корзинами. Ведущий программы «Царство грибов» Дмитрий Тихомиров в беседе с порталом «Доктор Питер» назвал основные признаки богатых грибами лесных локаций.

По словам эксперта, грибы произрастают далеко не в каждом лесу. В первую очередь стоит избегать чрезмерно сухих участков, мест с густой крапивой, снытью, свалками, а также молодых посадок возрастом до 20 лет, где микоризная сеть еще не успела сформироваться. Исключение составляют лишь маслята и рыжики в 15-30-летних сосновых борах. 

Чтобы вернуться домой с полной корзиной трофеев, Дмитрий Тихомиров рекомендует искать места, соответствующие четырем признакам. Во-первых, это возраст леса. Грибы живут в симбиозе со взрослыми деревьями, чья корневая система развивалась десятилетиями. Во-вторых, наличие «мягкой» подстилки из мха, хвои и листьев, а также растений-индикаторов, таких как черника и брусника, указывают на правильную влажность и кислотность почвы. 

Третий важный признак это разнообразие ландшафта. Опушки, края просек и зоны перехода между разными породами деревьев (например, где ельник встречается с березовой рощей) всегда богаты на урожай. Наконец, «грибной» лес должен пахнуть сырой землей и прелой листвой. Это верный признак активно работающего мицелия. Если же в лесу стоит сухой и пыльный запах, лучше сменить маршрут.

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Фото на миниатюре: pxhere

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Более 300 выпускников получили 100 баллов на пересдачах ЕГЭ

Сразу 313 выпускников смогли улучшить свои результаты при пересдаче экзаменов.

Рособрнадзор подвел итоги «Президентских дней» пересдачи ЕГЭ, которые состоялись в начале июля.

По данным ведомства, 313 участников пересдач смогли получить наилучший результат. При этом 250 человек получили 100 баллов впервые. Еще 61 участник испытаний уже имел как минимум один стобалльный результат по другим предметам.

Благодаря возможности пересдать экзамен, 54 выпускника стали двухсотбалльниками, а семь человек и вовсе заработали 300 баллов. 

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