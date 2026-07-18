Любителям тихой охоты рассказали, на что нужно обращать внимание при выборе мест для сбора грибов.

Многие любители тихой охоты тратят часы на прогулки по лесу в поисках трофеев и уходят едва ли не с пустыми корзинами. Ведущий программы «Царство грибов» Дмитрий Тихомиров в беседе с порталом «Доктор Питер» назвал основные признаки богатых грибами лесных локаций.

По словам эксперта, грибы произрастают далеко не в каждом лесу. В первую очередь стоит избегать чрезмерно сухих участков, мест с густой крапивой, снытью, свалками, а также молодых посадок возрастом до 20 лет, где микоризная сеть еще не успела сформироваться. Исключение составляют лишь маслята и рыжики в 15-30-летних сосновых борах.

Чтобы вернуться домой с полной корзиной трофеев, Дмитрий Тихомиров рекомендует искать места, соответствующие четырем признакам. Во-первых, это возраст леса. Грибы живут в симбиозе со взрослыми деревьями, чья корневая система развивалась десятилетиями. Во-вторых, наличие «мягкой» подстилки из мха, хвои и листьев, а также растений-индикаторов, таких как черника и брусника, указывают на правильную влажность и кислотность почвы.

Третий важный признак это разнообразие ландшафта. Опушки, края просек и зоны перехода между разными породами деревьев (например, где ельник встречается с березовой рощей) всегда богаты на урожай. Наконец, «грибной» лес должен пахнуть сырой землей и прелой листвой. Это верный признак активно работающего мицелия. Если же в лесу стоит сухой и пыльный запах, лучше сменить маршрут.

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