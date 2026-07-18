Сразу 313 выпускников смогли улучшить свои результаты при пересдаче экзаменов.

Рособрнадзор подвел итоги «Президентских дней» пересдачи ЕГЭ, которые состоялись в начале июля.

По данным ведомства, 313 участников пересдач смогли получить наилучший результат. При этом 250 человек получили 100 баллов впервые. Еще 61 участник испытаний уже имел как минимум один стобалльный результат по другим предметам.

Благодаря возможности пересдать экзамен, 54 выпускника стали двухсотбалльниками, а семь человек и вовсе заработали 300 баллов.