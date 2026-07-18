В регионе сняли режим опасности БПЛА.
В Ленинградской области отменили режим беспилотной опасности. За время действия предупреждения в небе над регионом сбили восемь вражеских БПЛА. Информация о пострадавших не поступала, сообщил 18 июля губернатор Александр Дрозденко.
«Обломки поврежденного БПЛА упали на палубу судна, стоявшего на рейде в Финском заливе, возгорания не произошло. Данных о прочих инцидентах не поступало. Благодарю силы ПВО за работу по защите Ленинградского неба», — сообщил глава Ленобласти.