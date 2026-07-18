Жителям Северо-Запада показали, как выглядят ягоды, употребление которых может привести к печальным последствиям.

Не все ягоды, произрастающие в лесах, безопасны, напоминает Минздрав Карелии. В регионах Северо-Запада, в том числе в Ленинградской области, произрастает как минимум пять плодов, которые стоит обходить стороной.

Так, опасность для здоровья человека представляют, например, волчья ягода, имеющая ярко-красный цвет, или девичий виноград — синие маленькие плоды. Они имеют неприятный вкус и сильно вяжут. В топ-5 ядовитых ягод специалисты также включили вороний глаз, ландыш и паслен сладко-горький.

Фото: Минздрав Карелии