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Восемь БПЛА сбито над Ленобластью — губернатор

В регионе сняли режим опасности БПЛА.

Восемь БПЛА сбито над Ленобластью — губернатор - В регионе сняли режим опасности БПЛА.
Фото: Минобороны РФ

В Ленинградской области отменили режим беспилотной опасности. За время действия предупреждения в небе над регионом сбили восемь вражеских БПЛА. Информация о пострадавших не поступала, сообщил 18 июля губернатор Александр Дрозденко.

«Обломки поврежденного БПЛА упали на палубу судна, стоявшего на рейде в Финском заливе, возгорания не произошло. Данных о прочих инцидентах не поступало.  Благодарю силы ПВО за работу по защите Ленинградского неба», — сообщил глава Ленобласти.

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Александр Дрозденко БПЛА
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Девичий виноград, паслен и еще три ядовитые ягоды, которые нельзя собирать в лесах Ленобласти и Карелии

Жителям Северо-Запада показали, как выглядят ягоды, употребление которых может привести к печальным последствиям. 

Не все ягоды, произрастающие в лесах, безопасны, напоминает Минздрав Карелии. В регионах Северо-Запада, в том числе в Ленинградской области, произрастает как минимум пять плодов, которые стоит обходить стороной. 

Так, опасность для здоровья человека представляют, например, волчья ягода, имеющая ярко-красный цвет, или девичий виноград — синие маленькие плоды. Они имеют неприятный вкус и сильно вяжут. В топ-5 ядовитых ягод специалисты также включили вороний глаз, ландыш и паслен сладко-горький.

Фото: Минздрав Карелии

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ягода Ленобласть карелия

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