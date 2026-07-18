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Тела двух человек нашли после пожара в Тихвине

СК завел уголовное дело по факту гибели людей.

Тела двух человек нашли после пожара в Тихвине - СК завел уголовное дело по факту гибели людей.
Фото: Следственный комитет по Ленинградской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек в результате пожара в городе Тихвине Ленинградской области. Причиной гибели людей могло стать отравление угарным газом.

Трагедия произошла 17 июля в 4-м микрорайоне города. После разбора завалов на пепелище обнаружили тела 43-летнего мужчины и 47-летней женщины.

«Следственным отделом по городу Тихвину СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)», - указано в сообщении.

СК назначил комплекс судебных экспертиз, также допрашиваются очевидцы.

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уголовное дело Тихвин
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Социальная сеть ВКонтакте перешла на единый домен

VK.RU стал основным адресом сервиса.

В пресс-службе социальной сети ВКонтакте сообщили о переходе сервиса на единый домен vk.ru. Это адрес станет основным для пользователей. 

«Домен VK.RU работает на российской инфраструктуре и не зависит от зарубежных сервисов. Это обеспечивает стабильный и быстрый доступ для пользователей», — указано в сообщении.

В холдинге VK пояснили, что для пользователей переход на новый домен ничего не меняет. Аккаунты, настройки, контент и различные возможности сервиса продолжат работать в штатном режиме. 

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Фото на миниатюре: magnific

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