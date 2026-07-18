СК завел уголовное дело по факту гибели людей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек в результате пожара в городе Тихвине Ленинградской области. Причиной гибели людей могло стать отравление угарным газом.
Трагедия произошла 17 июля в 4-м микрорайоне города. После разбора завалов на пепелище обнаружили тела 43-летнего мужчины и 47-летней женщины.
«Следственным отделом по городу Тихвину СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)», - указано в сообщении.
СК назначил комплекс судебных экспертиз, также допрашиваются очевидцы.