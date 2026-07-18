VK.RU стал основным адресом сервиса.

В пресс-службе социальной сети ВКонтакте сообщили о переходе сервиса на единый домен vk.ru. Это адрес станет основным для пользователей.

«Домен VK.RU работает на российской инфраструктуре и не зависит от зарубежных сервисов. Это обеспечивает стабильный и быстрый доступ для пользователей», — указано в сообщении.

В холдинге VK пояснили, что для пользователей переход на новый домен ничего не меняет. Аккаунты, настройки, контент и различные возможности сервиса продолжат работать в штатном режиме.

Вам будет интересно Все сервисы VK работают в штатном режиме Об этом сообщили в пресс-службе компании. Все сервисы VK, в том числе MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен, VK Видео, VK Музыка, сервисы Mail и другие,...

Фото на миниатюре: magnific