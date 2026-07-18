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Новости Социум

Россиян предупредили о новой схеме мошенников с оплатой электроэнергии

Россиянам начали поступать сообщения о якобы задолженности за свет, содержащие вредоносные ссылки.

Юрист Иван Соловьев сообщил о появлении в России новой мошеннической схемы, направленной на кражу персональных данных. 

В беседе с РИА Новости эксперт предупредил, что злоумышленники рассылают сообщения о якобы задолженности за электричество с предложением перейти по ссылке и погасить долг. Отправителем при этом указан несуществующий «центр расчетов МЭС».

Для «проверки состояния счета» пользователю предлагают перейти по ссылке, которая на деле является вредоносной и приводит к взлому аккаунта жертвы. причем это лишь первый этап атаки.

После получения доступа к личным данным с пользователем связываются лжеправоохранители. В ходе беседы мошенники психологически воздействуют на жертву, пытаясь склонить ее к совершению преступных действий. 

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Россия мошенники
Новости Социум

Россияне смогут узнать о положенных льготах и выплатах через чат-бот

Соответствующий сервис запустят на «Госулугах».

Правительство утвердило инициативу Минтруд РФ, позволяющую гражданам получать информацию о доступных мерах социальной поддержки через чат-бот на портале «Госуслуги».

Теперь пользователи смогут в формате диалога описать свою жизненную ситуацию чат-боту, который на основе полученных данных подберет актуальные меры социальной поддержки. Как сообщил замминистра труда и социальной защиты РФ Александр Кожевников, нововведение призвано сделать процесс получения информации более доступным и интуитивно понятным.

«Важно, чтобы вся информация предоставлялась не только по принципу «единого окна», но и через удобные и привычные инструменты – для многих это, конечно, чат-бот на портале «Госуслуг»», — подчеркнул замминистра. 

Сервис также позволит россиянам в режиме реального времени отслеживать статус обработки заявлений.

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