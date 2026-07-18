Россиянам начали поступать сообщения о якобы задолженности за свет, содержащие вредоносные ссылки.

Юрист Иван Соловьев сообщил о появлении в России новой мошеннической схемы, направленной на кражу персональных данных.

В беседе с РИА Новости эксперт предупредил, что злоумышленники рассылают сообщения о якобы задолженности за электричество с предложением перейти по ссылке и погасить долг. Отправителем при этом указан несуществующий «центр расчетов МЭС».

Для «проверки состояния счета» пользователю предлагают перейти по ссылке, которая на деле является вредоносной и приводит к взлому аккаунта жертвы. причем это лишь первый этап атаки.

После получения доступа к личным данным с пользователем связываются лжеправоохранители. В ходе беседы мошенники психологически воздействуют на жертву, пытаясь склонить ее к совершению преступных действий.

Вам будет интересно В Петербурге задержали 16-летнего за поджог газозаправочной станции Задание совершить поджог юноша получил от неизвестных в мессенджере. Фото: ФГКУ УВО ВНГ РФ по г. СПб и ЛО Сотрудники Росгвардии задержали 16-летнего...

Фото на миниатюре: magnific