Сенатор поддержал инициативу по раннему вовлечению студентов в профессию.

В Ленинградской области подписали соглашение между профильными комитетами образования и труда, которое знаменует переход к новой модели подготовки кадров. Ключевая цель инициативы — интеграция студентов в производственные процессы еще на начальных этапах обучения. Теперь будущие специалисты будут знакомиться с потенциальными работодателями и проходить практику на профильных предприятиях региона, начиная с первых курсов.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов в беседе с «Онлайн47» высоко оценил инициативу. По его словам, предлагаемая модель «СПО/вуз — предприятие» полностью соответствует современным требованиям рынка труда.

«Решение отвечает актуальной сегодня модели карьерного роста, где обучение — его практическая часть, и с получением диплома специалист вливается в процессы уже не »с нуля«, а готовым к своим проектам в условиях предприятия, отрасли. Эти встречные интересы и планы обучающихся, образовательных учреждений и производств поддержаны управленческой командой области», — отметил парламентарий.

Ценность такой системы заключается в удержании талантов внутри региона. Инвестиции в профессиональное образование, по мнению сенатора, должны работать на развитие местной экономики и социальной сферы, а не уходить за пределы области.

«Мы видели запрос на сокращение кадровых разрывов у региональных предприятий, и от общества, например, через предложения в Народную программу. На практическую поддержку модели направлены, в том числе, и новые, рассматриваемые в настоящее время Федеральным Собранием поправки в ТК РФ о стажировках, поддержанные Президентом и внесенные »Единой Россией"", — заключил сенатор.