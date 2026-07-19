По данным Минобороны, беспилотники сбили над Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и Ростовской областями.

В Курске в результате атаки повреждены четыре многоквартирных дома. Пострадала одна женщина, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Во Льгове беспилотники атаковали автобус, продуктовый магазин и остановку. Пострадали два человека, один из них – гражданин Беларуси.

В Ставропольском крае пожары начались в промышленных зонах хутора Вязники Шпаковского округа и на севере Ставрополя. На объектах детонируют легковоспламеняющиеся материалы. Жителей ближайших к Вязникам домов временно перевели в безопасное место. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации местного уровня. По словам губернатора Владимира Владимирова, угрозы жизни и здоровью людей нет.

В Белгородской области за сутки погибли два человека, еще девять пострадали.

В двух районах Ростовской области загорелись сухая трава и поле с озимой пшеницей. Пострадавших нет.

В Воронежской области обошлось без пострадавших и разрушений. Власти остальных регионов о последствиях не сообщали.

Аэропорт Геленджика был закрыт для полетов самолетов. На момент подготовки публикации все ограничения сняты.