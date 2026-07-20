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Новости Социум

В Ленобласти отреставрировали литографию Павла Щербова «Базар ХХ века»

В Ленобласти отреставрировали литографию «Базар ХХ века» Павла Щербова.

В Ленобласти отреставрировали литографию Павла Щербова «Базар ХХ века» - «Базар ХХ века» — самая известная карикатура в творчестве Щербова, на которой изображено более 100 п
Фото: Музейное агентство Ленобласти

«Базар ХХ века» — самая известная карикатура в творчестве Щербова, на которой изображено более 100 портретов петербургских скульпторов, художников, коллекционеров, издателей и критиков начала XX века. В музее-усадьбе сохранились несколько экземпляров этой литографии. Один из них сейчас можно увидеть на выставке «Базар ХХ века. Миры Павла Щербова» в выставочном зале «Смольный». Два других экземпляра были переданы на реставрацию в 2025 году.

Музейное агентство Ленобласти пояснило, что для сохранения состояния подобных предметов важны жесткие временные рамки экспонирования. Поэтому для музея важно иметь несколько копий: пока одна из литографий находится в экспозиции, остальные хранятся в фондах.

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Ознакомиться с экспозицией «Базар ХХ века» можно до 4 сентября по адресу: улица Смольного, дом 3. Выставка работает с понедельника по пятницу, с 10:00 до 17:00.

Теги

Базар ХХ века Щербов реставрация Ленобласть
Новости Социум

В Янино пройдут профилактические рейды по местам проживания цыган

В Янино пройдут дополнительные профилактические рейды по местам проживания цыган. Об этом губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил в ходе «прямой» линии, отвечая на обращение местной жительницы, пожаловавшейся на беспорядок.

По словам главы региона, вопрос остается непростым, однако власти совместно с правоохранительными органами уже проводят подобные мероприятия в разных районах области.

«Что касается цыган, то тема сложная, но решаемая. Периодически мы проводим так называемые специализированные воспитательные рейды, чтобы неоседлые цыгане или «вольные» цыгане, чтобы их немножко приводить в чувство и обязывать заниматься нормальным образом жизни соблюдать законодательство», — отметил Александр Дрозденко.

Губернатор добавил, что намерен обратиться в комитет правопорядка и безопасности Ленобласти, а также в региональное управление МВД с просьбой отдельно изучить ситуацию в Янино.По итогам проверки профильные ведомства рассмотрят возможность проведения дополнительных профилактических мероприятий на территории населенного пункта.

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Теги

цыгане Янино Дрозденко Ленобласть прямая линия

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