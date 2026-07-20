В Ленобласти отреставрировали литографию «Базар ХХ века» Павла Щербова.

«Базар ХХ века» — самая известная карикатура в творчестве Щербова, на которой изображено более 100 портретов петербургских скульпторов, художников, коллекционеров, издателей и критиков начала XX века. В музее-усадьбе сохранились несколько экземпляров этой литографии. Один из них сейчас можно увидеть на выставке «Базар ХХ века. Миры Павла Щербова» в выставочном зале «Смольный». Два других экземпляра были переданы на реставрацию в 2025 году.

Музейное агентство Ленобласти пояснило, что для сохранения состояния подобных предметов важны жесткие временные рамки экспонирования. Поэтому для музея важно иметь несколько копий: пока одна из литографий находится в экспозиции, остальные хранятся в фондах.

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Ознакомиться с экспозицией «Базар ХХ века» можно до 4 сентября по адресу: улица Смольного, дом 3. Выставка работает с понедельника по пятницу, с 10:00 до 17:00.