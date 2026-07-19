Ограничения введут на 40-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленинградской области, сообщили 19 июля в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
«Для снятия динамических нагрузок с неразводного металлического пролётного строения в целях проведения геодезической съёмки положения ортотропной плиты в период с 00:30 до 2:30 21 июля будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта», – уточнил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский
Автомобилистов просят учитывать ограничения при планировании маршрутов. На Ладожском мосту продолжаются планово-предупредительные работы. Сооружение построили к 1983 году. Оно состоит из девяти пролетов общей длиной 655 метров.
Мост рассчитан на нагрузки, которые ниже современных требований. Работы проводят для предотвращения разрушения сооружения, поэтому движение транспорта периодически ограничивают.
Как обжаловать штрафы за нарушения ПДД в очередях на заправках?
Российским водителям рекомендуют обжаловать штрафы за нарушения ПДД, полученные во время вынужденного ожидания в очереди на заправку. Обратиться с жалобой можно в Госавтоинспекцию, суд или через приложение «Госуслуги Авто».
Если водитель или собственник транспортного средства получили штраф за нарушение ПДД во время вынужденного нахождения в очереди на заправку, то соответствующее постановление можно обжаловать в орган, который назначил штраф, либо напрямую в суд.
Штраф, выписанный на основании данных автоматических камер, можно обжаловать через приложение в течение десяти дней с момента получения постановления. Если документ не отображается на «Госуслугах», жалобу следует направить в ведомство, которое назначило наказание. Сделать это можно в электронном виде или заказным письмом с описью вложения.
К обращению необходимо приложить копию постановления и сохранить подтверждение отправки. При электронной подаче можно сделать скриншоты.
В случае отказа водитель вправе обратиться в районный суд по месту совершения нарушения. Подать документы можно через систему ГАС «Правосудие» или по почте. Также автомобилист может сразу обратиться в суд, не подавая жалобу в орган, назначивший штраф.
Важно уложиться в срок обжалования и приложить к жалобе копию постановления либо, при ее отсутствии, подробно описать, каким органом, когда и за что водитель был привлечен к ответственности, а также описать ситуацию и мотивы, по которым необходимо отменить постановление. Например, что водитель действовал в условиях крайней необходимости либо что правонарушение является малозначительным.
В некоторых регионах по инициативе Госавтоинспекции автоматическую фиксацию нарушений возле АЗС уже приостановили. Региональные подразделения ГАИ также будут рассматривать возможность отмены штрафов с учетом малозначительности нарушения или действий водителей в условиях крайней необходимости.