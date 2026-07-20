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В лесах Ленобласти поспела черника

В лесах Ленобласти начался сезон черники. Ягода уже поспела и покрыла моховые поляны темно-синими россыпями.

В лесах Ленобласти поспела черника - Александр Дрозденко напомнил, что черника — настоящий долгожитель. Один куст может жить до ста лет,
Фото: t_me/drozdenko_au_lo

Александр Дрозденко напомнил, что черника — настоящий долгожитель. Один куст может жить до ста лет, постепенно разрастаясь корневищами и словно перекочевывая по лесу.

«Сегодня ты здесь, а через годы будут стоять твои внуки, и тот же куст одарит их тем же сладким вкусом лета», - отметил губернатор.

Впрочем, сезон черники ждут не только люди. Медведи, волки и другие лесные обитатели тоже хорошо знают время созревания ягод. Лес щедро делится своим богатством: с одного гектара можно собрать до 860 килограммов черники, поэтому угощения хватает всем.

Губернатор также отметил, что в природе встречается и редкая белая черника — необычный альбинос, лишенный привычного синего пигмента. По вкусу она ничем не отличается от обычной, однако найти такую ягоду считается настоящей удачей.

«Собирайте чернику, ешьте ее свежей, варите варенье и сохраняйте вкус лета», — пожелал жителям Александр Дрозденко, добавив, что в насыщенных буднях всегда стоит находить время для тихой прогулки по лесу.

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Сотрудники Госавтоинспекции Петербурга и Ленобласти с 10 по 12 июля провели масштабное профилактическое мероприятие «Учебный автомобиль». Цель рейда - проверка соблюдение автошколами правил обучения вождению и обеспечение безопасности будущих водителей.

В результате проверки правоохранители составили пять протоколов за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных требований. Также было выявлено девять нарушений по статье «Передача управления лицу, не имеющему права на вождение».

Кроме того, инспекторы зафиксировали 69 нарушений ПДД. Среди них - эксплуатация неисправных учебных автомобилей, неиспользование ремней безопасности, нарушения правил использования световых приборов и аварийной сигнализации.

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