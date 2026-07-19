Российским водителям рекомендуют обжаловать штрафы за нарушения ПДД, полученные во время вынужденного ожидания в очереди на заправку. Обратиться с жалобой можно в Госавтоинспекцию, суд или через приложение «Госуслуги Авто».

Если водитель или собственник транспортного средства получили штраф за нарушение ПДД во время вынужденного нахождения в очереди на заправку, то соответствующее постановление можно обжаловать в орган, который назначил штраф, либо напрямую в суд.

Штраф, выписанный на основании данных автоматических камер, можно обжаловать через приложение в течение десяти дней с момента получения постановления. Если документ не отображается на «Госуслугах», жалобу следует направить в ведомство, которое назначило наказание. Сделать это можно в электронном виде или заказным письмом с описью вложения.

К обращению необходимо приложить копию постановления и сохранить подтверждение отправки. При электронной подаче можно сделать скриншоты.

В случае отказа водитель вправе обратиться в районный суд по месту совершения нарушения. Подать документы можно через систему ГАС «Правосудие» или по почте. Также автомобилист может сразу обратиться в суд, не подавая жалобу в орган, назначивший штраф.

Важно уложиться в срок обжалования и приложить к жалобе копию постановления либо, при ее отсутствии, подробно описать, каким органом, когда и за что водитель был привлечен к ответственности, а также описать ситуацию и мотивы, по которым необходимо отменить постановление. Например, что водитель действовал в условиях крайней необходимости либо что правонарушение является малозначительным.

В некоторых регионах по инициативе Госавтоинспекции автоматическую фиксацию нарушений возле АЗС уже приостановили. Региональные подразделения ГАИ также будут рассматривать возможность отмены штрафов с учетом малозначительности нарушения или действий водителей в условиях крайней необходимости.