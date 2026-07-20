Группа из 14 человек, включая пятерых детей, отправилась на лодках из Приозерска по реке Тихая, но из-за сильного ветра их вынесло в акваторию Ладожского озера.

Сотрудники аварийно-спасательной службы Ленобласти и добровольцы оперативно отправились на помощь. Трех детей доставили в Березово, двух человек, включая одного ребенка, эвакуировали в Приозерск. Еще семеро туристов, среди которых был один ребенок, находились в безопасности на острове Селькамарьянсаари - их также успешно доставили на берег.

Поиски двоих взрослых продолжаются.