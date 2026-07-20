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Новости Социум

На Ладоге спасли 12 туристов, поиски двоих продолжаются

Группа из 14 человек, включая пятерых детей, отправилась на лодках из Приозерска по реке Тихая, но из-за сильного ветра их вынесло в акваторию Ладожского озера.

Сотрудники аварийно-спасательной службы Ленобласти и добровольцы оперативно отправились на помощь. Трех детей доставили в Березово, двух человек, включая одного ребенка, эвакуировали в Приозерск. Еще семеро туристов, среди которых был один ребенок, находились в безопасности на острове Селькамарьянсаари - их также успешно доставили на берег.

Поиски двоих взрослых продолжаются.

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Теги

Ладожское озеро Ленобласть лодка
Новости Экономика

С 1 августа уведомления по налогам будут приходить на «Госуслуги» автоматически

Россияне с 1 августа будут автоматически получать уведомления по налогам в личном кабинете «Госуслуг», без подачи заявлений.

С 1 августа уведомления по налогам будут приходить на «Госуслуги» автоматически - Сейчас для получения налоговых уведомлений на «Госуслугах» нужно подавать специальное заявление.
Фото: ivbg. ru

Сейчас для получения налоговых уведомлений на «Госуслугах» нужно подавать специальное заявление. С указанного срока такая необходимость исчезнет. Уведомления будут доступны всем, у кого есть подтвержденная учетная запись на портале. Те, кто не пользуется «Госуслугами», продолжат получать уведомления заказными письмами. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.

Напомним, срок уплаты имущественных налогов и НДФЛ за 2025 год — не позднее 1 декабря 2026 года. Уведомление будет считаться полученным с момента его размещения в личном кабинете.

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Теги

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