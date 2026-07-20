Судебные приставы Ленинградской области арестовали 2704 объекта движимого и недвижимого имущества должников общей стоимостью 1,6 миллиарда рублей за первое полугодие 2026 года.

Как сообщили в региональном УФССП, имущество на сумму один миллиард рублей уже оценили и передали на реализацию. В счет погашения задолженности взыскателям передали автомобили, недвижимость и другое имущество на общую сумму 192 миллиона рублей.

От должников поступило 223 ходатайства о самостоятельной продаже арестованного имущества стоимостью до 30 тысяч рублей. В результате удалось получить 1,2 миллиона рублей.

Самым дорогим реализованным объектом стал земельный участок с жилым зданием во Всеволожском районе. Его продали на торгах за 5,5 миллиона рублей.