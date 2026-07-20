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Новости Социум

Приставы арестовали имущество должников в Ленобласти на 1,6 млрд рублей

Судебные приставы Ленинградской области арестовали 2704 объекта движимого и недвижимого имущества должников общей стоимостью 1,6 миллиарда рублей за первое полугодие 2026 года.

Как сообщили в региональном УФССП, имущество на сумму один миллиард рублей уже оценили и передали на реализацию. В счет погашения задолженности взыскателям передали автомобили, недвижимость и другое имущество на общую сумму 192 миллиона рублей.

От должников поступило 223 ходатайства о самостоятельной продаже арестованного имущества стоимостью до 30 тысяч рублей. В результате удалось получить 1,2 миллиона рублей.

Самым дорогим реализованным объектом стал земельный участок с жилым зданием во Всеволожском районе. Его продали на торгах за 5,5 миллиона рублей.

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31.10.2025
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Теги

приставы Ленинградская область
Новости Социум

Вдове бойца СВО из Ленобласти помогут навести порядок на участке после вмешательства губернатора

С такой просьбой женщина обратилась на прямую линию к главе региона.

Вдове бойца СВО из Ленобласти помогут навести порядок на участке после вмешательства губернатора - С такой просьбой женщина обратилась на прямую линию к главе региона.
Фото: Валентин Илюшин/Онлайн47

Жительнице Луги, являющейся вдовой погибшего на СВО военнослужащего, помогут навести порядок на участке по поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

В ходе прямой линии с главой региона 20 июля женщина пожаловалась на сухостой на своем участке, а именно — на два старых дерева. Александр Дрозденко дал поручение оказать помощь женщине. Этот вопрос решат в течение недели.

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Теги

прямая линия Александр Дрозденко участники СВО

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