На строительной площадке будущей высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург умер рабочий.
По предварительным данным, мужчина направлялся подключать насос к электросети через удлинитель, но почувствовал себя плохо. Рабочий присел на ограждение, после чего потерял сознание и упал. Прибывшие медики констатировали его смерть.
Следов производственной травмы на теле мужчины не обнаружили. Место происшествия осмотрели сотрудники Следственного комитета и Государственной инспекции труда. Обстоятельства случившегося устанавливаются.