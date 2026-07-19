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Рабочий умер на стройплощадке ВСМ в Петербурге

На строительной площадке будущей высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург умер рабочий.

Рабочий умер на стройплощадке ВСМ в Петербурге - На строительной площадке будущей высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург умер рабочий.
Фото: пресс-служба Северо-Западной межрегиональной Гострудинспекции

По предварительным данным, мужчина направлялся подключать насос к электросети через удлинитель, но почувствовал себя плохо. Рабочий присел на ограждение, после чего потерял сознание и упал. Прибывшие медики констатировали его смерть.

Следов производственной травмы на теле мужчины не обнаружили. Место происшествия осмотрели сотрудники Следственного комитета и Государственной инспекции труда. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Санкт-Петербург ВСМ
Новости Спорт

Еще одна федерация допустила спортсменов из России к соревнованиям с флагом и гимном

олимп
Фото: pxhere.com

Российских спортсменов допустили к турнирам Европейского союза настольного тенниса с национальными флагом и гимном. Решение вступит в силу 28 июля 2026 года, сообщается на сайте организации. Оно принято в соответствии с позицией Международной федерации настольного тенниса.

Российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях без ограничений и на тех же условиях, что и представители других стран.

Ранее все санкции в отношении россиян отменил Международный союз современного пятиборья. Аналогичное решение приняла Международная федерация волейбола.

Кроме того, 7 июля Международный олимпийский комитет отменил рекомендации об ограничении участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Олимпийский комитет России временно восстановили в правах.

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