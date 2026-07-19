Сильный прогрев поверхности Мирового океана и пик климатического феномена Эль-Ниньо могут привести к новому глобальному температурному рекорду в 2027 году. Такой прогноз дала австралийский климатолог Андреа Тащетто.

По словам специалиста, температура поверхности моря остается на аномально высоком уровне. На фоне дальнейшего развития Эль-Ниньо это может привести к дополнительному повышению средней температуры воздуха на планете.

Эль-Ниньо представляет собой природное явление, при котором вода в центральной и восточной частях экваториального Тихого океана становится значительно теплее обычного. Это влияет на взаимодействие океана и атмосферы, увеличивая вероятность засух, ливней и других погодных аномалий в разных регионах мира.

По состоянию на 19 июля в Европе зарегистрировали около 10 650 избыточных смертей, более 9000 из которых пришлись на людей старше 65 лет.

В Англии и Уэльсе жара в мае и июне могла стать причиной около 2 750 смертей. Примерно 550 человек умерли во время майской жары, еще около 2 200 – во время июньской.

В Германии за июнь зарегистрировали на 7023 смерти больше среднего показателя за предыдущие четыре года. В последнюю неделю июня в стране умерли около 23 900 человек, что на 32% выше среднего уровня. Немецкое статистическое ведомство связало резкий рост смертности по времени с исторической жарой.

Во Франции во время майских предупреждений о жаре в 17 департаментах предварительно зафиксировали не менее 300 избыточных смертей. Большинство умерших были старше 75 лет. Французское агентство здравоохранения также подчеркивает, что это смертность от всех причин, зарегистрированная в период аномально высокой температуры.