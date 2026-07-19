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Климатолог предсказала, что ближайший год станет самый жаркий год в истории Земли

Сильный прогрев поверхности Мирового океана и пик климатического феномена Эль-Ниньо могут привести к новому глобальному температурному рекорду в 2027 году. Такой прогноз дала австралийский климатолог Андреа Тащетто.

По словам специалиста, температура поверхности моря остается на аномально высоком уровне. На фоне дальнейшего развития Эль-Ниньо это может привести к дополнительному повышению средней температуры воздуха на планете.

Эль-Ниньо представляет собой природное явление, при котором вода в центральной и восточной частях экваториального Тихого океана становится значительно теплее обычного. Это влияет на взаимодействие океана и атмосферы, увеличивая вероятность засух, ливней и других погодных аномалий в разных регионах мира.

По состоянию на 19 июля в Европе зарегистрировали около 10 650 избыточных смертей, более 9000 из которых пришлись на людей старше 65 лет.

В Англии и Уэльсе жара в мае и июне могла стать причиной около 2 750 смертей. Примерно 550 человек умерли во время майской жары, еще около 2 200 – во время июньской.

В Германии за июнь зарегистрировали на 7023 смерти больше среднего показателя за предыдущие четыре года. В последнюю неделю июня в стране умерли около 23 900 человек, что на 32% выше среднего уровня. Немецкое статистическое ведомство связало резкий рост смертности по времени с исторической жарой.

Во Франции во время майских предупреждений о жаре в 17 департаментах предварительно зафиксировали не менее 300 избыточных смертей. Большинство умерших были старше 75 лет. Французское агентство здравоохранения также подчеркивает, что это смертность от всех причин, зарегистрированная в период аномально высокой температуры.

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2027 год Эль-Ниньо
Новости Социум Главное

Стало известно, как выпускники списывали на ЕГЭ в Петербурге

Школа
Фото: Freepik.

В Петербурге за нарушения с Единого государственного экзамена удалили 15 выпускников. Их результаты аннулировали, сообщает spb.aif.ru. При этом петербургские выпускники установили рекорд по количеству максимальных результатов. Высший балл получили 914 экзаменационных работ.

Чаще всего школьники пытались воспользоваться бумажными шпаргалками. Такой способ выбрали 11 участников экзамена. Еще трое выпускников пронесли мобильные телефоны. Одна школьница попыталась использовать умные очки.

В городском Комитете по образованию отметили, что подобное нарушение выявляют не впервые. В прошлом году попытку воспользоваться умными очками пресекли в Ленинградской области.

В этом экзаменационном сезоне в России также впервые обнаружили микронаушник с функцией искусственного интеллекта. Рособрнадзор намерен проработать вопрос о запрете продажи таких устройств.

За использование запрещенных гаджетов во время экзамена предусмотрен штраф. Его размер определяет мировой суд.

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