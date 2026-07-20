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Новости Социум

На федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 20 июля

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Фото: Freepik.

На федеральных трассах Ленинградской области 20 июля ограничат движение из-за плановых дорожных работ.

Ограничения введут на отдельных участках трасс Р-21 «Кола», М-10 «Россия», А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», А-114 «Вологда – Тихвин – Р-21 „Кола“», А-180 «Нарва», Р-23 Санкт-Петербург – Псков, А-181 «Скандинавия», А-181 «Магистральная» и А-121 «Сортавала».

Специалисты займутся ремонтом дорожного покрытия, знаков и барьерных ограждений, нанесением разметки, уборкой остановок и площадок отдыха, покосом травы и обслуживанием освещения. На отдельных участках также устранят размывы обочин, проведут ямочный ремонт и покрасят искусственные сооружения.

В большинстве случаев ограничения будут действовать с 08:00 до 20:00. На некоторых участках график работ может отличаться. Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрутов, соблюдать скоростной режим и следовать указаниям временных дорожных знаков.

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Теги

ограничено движение Ленинградская область
Новости Социум

Взрывные работы пройдут в Выборгском районе с 20 по 26 июля

Массовые взрывы будут проводить с 20 по 26 июля с 10:00 до 17:00 на карьерах Каменногорского поселения в Выборгском районе Ленинградской области.

Как сообщили в районной администрации, работы являются плановыми. Жителей призвали соблюдать меры безопасности. Находиться и проезжать по территории промышленных площадок запрещено. Также нельзя приближаться к месту проведения взрывных работ ближе чем на 700 метров.

Взрывные работы на карьерах проводят регулярно. Это часть технологического процесса: с помощью направленных взрывов горную породу отделяют от массива, после чего ее дробят и сортируют на щебень.

В карьерах Каменногорского и Селезневского поселений, а также в карьере «Эркиля» добывают строительный камень, в основном гранит, гранито-гнейсы и габбро-нориты.

Из этой породы производят щебень разных фракций, блочный камень, бордюры, ступени и гранитную крошку. Такая продукция используется при строительстве дорог, жилых комплексов и инфраструктурных объектов в Ленобласти и на Северо-Западе.

Предприятия АО «Каменногорское карьероуправление», АО «Каменногорский комбинат нерудных материалов» и ООО «Выборгское карьероуправление» входят в число лидеров рынка нерудных материалов и обеспечивают рабочими местами тысячи человек.

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