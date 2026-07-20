На федеральных трассах Ленинградской области 20 июля ограничат движение из-за плановых дорожных работ.
Ограничения введут на отдельных участках трасс Р-21 «Кола», М-10 «Россия», А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», А-114 «Вологда – Тихвин – Р-21 „Кола“», А-180 «Нарва», Р-23 Санкт-Петербург – Псков, А-181 «Скандинавия», А-181 «Магистральная» и А-121 «Сортавала».
Специалисты займутся ремонтом дорожного покрытия, знаков и барьерных ограждений, нанесением разметки, уборкой остановок и площадок отдыха, покосом травы и обслуживанием освещения. На отдельных участках также устранят размывы обочин, проведут ямочный ремонт и покрасят искусственные сооружения.
В большинстве случаев ограничения будут действовать с 08:00 до 20:00. На некоторых участках график работ может отличаться. Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрутов, соблюдать скоростной режим и следовать указаниям временных дорожных знаков.