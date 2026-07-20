weather 18.7°
$

Главная / Новости / Юрист напомнил о штрафах за перевозку самогона в автомобиле

Новости Социум Главное

Юрист напомнил о штрафах за перевозку самогона в автомобиле

Алкоголь
Фото: Freepik.

Водителям могут выписать штраф за неправильную перевозку животных, алкоголя, древесины и оружия, рассказал юрист Владимир Свечников.

Питомцы в автомобиле приравниваются к грузу. Животное не должно мешать управлению машиной или ограничивать обзор водителю.

«Правила дорожного движения не содержат списка запрещенных вещей, зато глава 23 задает рамки для любого груза. Он не должен ограничивать обзор, нарушать устойчивость машины, закрывать фары и номерные знаки. Если предмет выступает за габариты более чем на один метр сзади или спереди либо на 0,4 метра сбоку, его обозначают специальным опознавательным знаком. За несоблюдение этих требований водителя ждет предупреждение или штраф 500 рублей по части 1 статьи 12.21 КоАП. Животное в салоне юридически приравнено к грузу. Переноска по закону не обязательна, однако собака на коленях водителя или кошка на передней панели мешают управлению и обзору, а это уже нарушение пункта 23.3 ПДД с тем же штрафом 500 рублей. Надежный вариант – фиксация питомца шлейкой с ремнем безопасности либо перевозка в контейнере на заднем сиденье», – сказал Владимир Свечников

Отдельные ограничения действуют при перевозке домашнего алкоголя. Заводские напитки с акцизными марками можно перевозить для личных нужд практически без ограничений.

«Заводской алкоголь с акцизными марками разрешено везти для личных нужд практически в любом объеме. Для немаркированных напитков, включая самогон и домашнее вино, действует лимит 10 литров на человека. Превышение обойдется по статье 14.17.2 КоАП в сумму от 15 до 25 тысяч рублей с конфискацией всей продукции. Лимит считают на каждого находящегося в машине, поэтому 30 литров на троих взрослых пассажиров закон не нарушают», – подчеркнул Владимир Свечников

При коммерческой перевозке древесины требуется электронный сопроводительный документ. Предпринимателю за его отсутствие может грозить штраф до 200 тысяч рублей. Обычному водителю при перевозке дров или пиломатериалов для личных нужд рекомендуется иметь договор или чек, подтверждающий происхождение груза.

Владелец оружия может перевозить не более пяти единиц и тысячи патронов при наличии разрешения Росгвардии.

«Ствол должен быть разряжен и упакован в чехол, кобуру или заводскую коробку отдельно от боеприпасов. За отступление от этого порядка предусмотрен штраф от 1000 до 1500 рублей по статье 20.12 КоАП, а если оружие в дороге утрачено, сумма вырастает до 10 тысяч с возможным лишением права на его хранение. Перевозка вовсе без разрешения квалифицируется по статье 20.10 КоАП со штрафом до 10 тысяч рублей и конфискацией, а по крупному калибру наступает уголовная ответственность», – рссказал Владимир Свечников

Вам будет интересно
Обязан ли работник отвечать на звонки начальника в нерабочее время в России
Сотрудник имеет право не отвечать на звонки начальника вне рабочего времени. Об этом сообщают специалисты Роструда. В ведомстве пояснили, что работник...
08.03.2026
7970

Теги

штрафы Россия алкоголь
Новости Социум

После каких лекарств нельзя садиться за руль?

Некоторые лекарства могут незаметно замедлять реакцию, ухудшать концентрацию и влиять на зрение, поэтому перед поездкой водителям следует изучать инструкцию к препарату, рассказал кандидат химических наук Алексей Панов.

По словам специалиста, опасность могут представлять противоаллергические препараты первого поколения, снотворные и средства, применяемые при тревожных состояниях.

«Часть лекарств оказывает успокаивающее действие – например, противоаллергические препараты первого поколения, которые используют при сезонной аллергии или симптомах простуды. Они замедляют работу центральной нервной системы, из-за чего снижается скорость реакции и способность быстро переключать внимание. Водитель может не замечать этих изменений, но в ситуации, где требуется мгновенное решение, даже небольшая задержка увеличивает риск ошибки», – объяснил Алексей Панов

Действие некоторых препаратов может сохраняться в течение нескольких часов даже без выраженной сонливости. У человека могут появиться заторможенность, снижение концентрации и замедленная реакция на дорожную обстановку.

«После процедур с применением седации или общей анестезии – например, некоторых стоматологических вмешательств – также лучше отказаться от самостоятельного управления автомобилем и воспользоваться такси или попросить довезти кого-то из близких. Даже при хорошем самочувствии остаточное действие препаратов может временно замедлять реакцию и снижать концентрацию внимания», – посоветовал Алексей Панов

Некоторые обезболивающие также способны вызывать сонливость, ухудшать координацию движений и точность оценки расстояния. Отдельные препараты от простуды и аллергии могут влиять на зрение, вызывая затуманивание, снижение четкости и замедленную адаптацию к свету.

«Есть препараты от простуды и аллергии, которые не вызывают выраженной сонливости, но могут воздействовать на зрение, влияя на работу вегетативной нервной системы и тонус глазных мышц. Это проявляется в виде затуманивания, снижения четкости или замедленной адаптации к свету. В условиях вождения такие изменения затрудняют восприятие дорожной обстановки, особенно в темное время суток или при резкой смене освещения», – подчеркнул Алексей Панов

Вам будет интересно
Обязан ли работник отвечать на звонки начальника в нерабочее время в России
Сотрудник имеет право не отвечать на звонки начальника вне рабочего времени. Об этом сообщают специалисты Роструда. В ведомстве пояснили, что работник...
08.03.2026
7970

Теги

здоровье

Популярное

Россиянам рассказали, как распознать современную прослушку смартфона
Россиянам рассказали, как распознать современную прослушку смартфона

22:30 19.07.2026

В перерыве финала ЧМ-2026 на поле развернули полотно с русскими словами и надписью Russia
В перерыве финала ЧМ-2026 на поле развернули полотно с русскими словами и надписью Russia

06:40 20.07.2026

Байдарка с шестью пассажирами перевернулась в Ленобласти. Среди них двое детей
Байдарка с шестью пассажирами перевернулась в Ленобласти. Среди них двое детей

07:21 20.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться