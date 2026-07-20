Водителям могут выписать штраф за неправильную перевозку животных, алкоголя, древесины и оружия, рассказал юрист Владимир Свечников.

Питомцы в автомобиле приравниваются к грузу. Животное не должно мешать управлению машиной или ограничивать обзор водителю.

«Правила дорожного движения не содержат списка запрещенных вещей, зато глава 23 задает рамки для любого груза. Он не должен ограничивать обзор, нарушать устойчивость машины, закрывать фары и номерные знаки. Если предмет выступает за габариты более чем на один метр сзади или спереди либо на 0,4 метра сбоку, его обозначают специальным опознавательным знаком. За несоблюдение этих требований водителя ждет предупреждение или штраф 500 рублей по части 1 статьи 12.21 КоАП. Животное в салоне юридически приравнено к грузу. Переноска по закону не обязательна, однако собака на коленях водителя или кошка на передней панели мешают управлению и обзору, а это уже нарушение пункта 23.3 ПДД с тем же штрафом 500 рублей. Надежный вариант – фиксация питомца шлейкой с ремнем безопасности либо перевозка в контейнере на заднем сиденье», – сказал Владимир Свечников

Отдельные ограничения действуют при перевозке домашнего алкоголя. Заводские напитки с акцизными марками можно перевозить для личных нужд практически без ограничений.

«Заводской алкоголь с акцизными марками разрешено везти для личных нужд практически в любом объеме. Для немаркированных напитков, включая самогон и домашнее вино, действует лимит 10 литров на человека. Превышение обойдется по статье 14.17.2 КоАП в сумму от 15 до 25 тысяч рублей с конфискацией всей продукции. Лимит считают на каждого находящегося в машине, поэтому 30 литров на троих взрослых пассажиров закон не нарушают», – подчеркнул Владимир Свечников

При коммерческой перевозке древесины требуется электронный сопроводительный документ. Предпринимателю за его отсутствие может грозить штраф до 200 тысяч рублей. Обычному водителю при перевозке дров или пиломатериалов для личных нужд рекомендуется иметь договор или чек, подтверждающий происхождение груза.

Владелец оружия может перевозить не более пяти единиц и тысячи патронов при наличии разрешения Росгвардии.

«Ствол должен быть разряжен и упакован в чехол, кобуру или заводскую коробку отдельно от боеприпасов. За отступление от этого порядка предусмотрен штраф от 1000 до 1500 рублей по статье 20.12 КоАП, а если оружие в дороге утрачено, сумма вырастает до 10 тысяч с возможным лишением права на его хранение. Перевозка вовсе без разрешения квалифицируется по статье 20.10 КоАП со штрафом до 10 тысяч рублей и конфискацией, а по крупному калибру наступает уголовная ответственность», – рссказал Владимир Свечников