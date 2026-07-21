Около 50 километров незаконных волоконно-оптических линий связи выявили на опорах ЛЭП в Ленинградской области за первое полугодие 2026 года. Как сообщили в компании «Россети Ленэнерго», проверки проводили специалисты филиала «Новоладожские электрические сети».

Владельцам 49,3 километра незаконных линий направили предписания о необходимости получить технические условия и заключить договоры. В настоящее время все они оформили документы с электросетевой компанией.

В «Россети Ленэнерго» напомнили, что самовольное размещение линий связи на опорах ЛЭП может привести к нарушениям электроснабжения и затруднить проведение восстановительных работ.