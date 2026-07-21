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Около 50 км незаконных оптоволоконных линий выявили на опорах ЛЭП в Ленобласти

Около 50 километров незаконных волоконно-оптических линий связи выявили на опорах ЛЭП в Ленинградской области за первое полугодие 2026 года. Как сообщили в компании «Россети Ленэнерго», проверки проводили специалисты филиала «Новоладожские электрические сети».

Владельцам 49,3 километра незаконных линий направили предписания о необходимости получить технические условия и заключить договоры. В настоящее время все они оформили документы с электросетевой компанией.

В «Россети Ленэнерго» напомнили, что самовольное размещение линий связи на опорах ЛЭП может привести к нарушениям электроснабжения и затруднить проведение восстановительных работ.

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В Ленинградской области 22 июня ожидается облачная погода.

Кратковременные дожди и до +23°С – погода в Ленобласти на 22 июля - Ночью в отдельных районах возможен туман.
Фото: Freepik.

В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, днем местами возможны грозы и ливни. Ночью в отдельных районах возможен туман. Ветер северо-восточный, северный слабый, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью составит +8…+13°С, днем — +15…+20°С, местами до +23°С.

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