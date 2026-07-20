Жители дома на улице Обручевых в Санкт-Петербурге пожаловались на начисления за обслуживание заваренных мусоропроводов, сообщает «АБН24». При этом мусоропроводы в здании не работают около 10 лет. Все это время жильцы самостоятельно выносят отходы в уличные контейнеры.

С 2022 года управляющая компания продолжала включать в квитанции расходы на очистку мусоропроводов. Платежи распределялись по статьям «текущий ремонт» и «содержание общего имущества». Ежегодно с жильцов шести подъездов могли собирать около 350 тысяч рублей. Общая сумма переплаты, по подсчетам собственников, превысила 1,5 миллиона рублей.

Начисления обнаружил один из жильцов при проверке истории платежей в государственной информационной системе ЖКХ. После этого собственники попытались получить объяснения от управляющей компании, однако ответа не получили.

Жильцы подготовили коллективную жалобу в прокуратуру. Они требуют проверить законность начислений и вернуть необоснованно списанные средства.