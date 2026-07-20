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Более 400 БПЛА летели на Москву

Сергей Собянин сообщил, что с вечера 19 июля в сторону Москвы летело более 400 беспилотников. Большую часть из них сбили на дальних подступах, 85 БПЛА уничтожили на подлете к столице.

Основные последствия атаки зафиксировали в Подольске, Домодедово и Одинцовском городском округе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Домодедово один человек пострадал при пожаре в частном доме. Еще один получил травмы на трассе М-4, где беспилотник упал рядом с автомобилем.

В Одинцово повреждены автомобиль и частный дом. В Подольске произошли пожары, повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры и жилой дом в деревне Малое Толбино.

В прокуратуре Московской области также сообщили о повреждении многоквартирных домов и коммерческих объектов.

На складе Wildberries в подольском Коледино эвакуировали сотрудников. Позже персонал вернулся на рабочие места, логистический центр продолжил работу в штатном режиме.

В Домодедовскую больницу госпитализировали шесть человек с минно-взрывными травмами. Среди пострадавших трое иностранных граждан. По меньшей мере один пациент пострадал в результате атаки беспилотника и находится в тяжелом состоянии.

Росавиация временно ограничивала работу аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский».

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После каких лекарств нельзя садиться за руль?

Некоторые лекарства могут незаметно замедлять реакцию, ухудшать концентрацию и влиять на зрение, поэтому перед поездкой водителям следует изучать инструкцию к препарату, рассказал кандидат химических наук Алексей Панов.

По словам специалиста, опасность могут представлять противоаллергические препараты первого поколения, снотворные и средства, применяемые при тревожных состояниях.

«Часть лекарств оказывает успокаивающее действие – например, противоаллергические препараты первого поколения, которые используют при сезонной аллергии или симптомах простуды. Они замедляют работу центральной нервной системы, из-за чего снижается скорость реакции и способность быстро переключать внимание. Водитель может не замечать этих изменений, но в ситуации, где требуется мгновенное решение, даже небольшая задержка увеличивает риск ошибки», – объяснил Алексей Панов

Действие некоторых препаратов может сохраняться в течение нескольких часов даже без выраженной сонливости. У человека могут появиться заторможенность, снижение концентрации и замедленная реакция на дорожную обстановку.

«После процедур с применением седации или общей анестезии – например, некоторых стоматологических вмешательств – также лучше отказаться от самостоятельного управления автомобилем и воспользоваться такси или попросить довезти кого-то из близких. Даже при хорошем самочувствии остаточное действие препаратов может временно замедлять реакцию и снижать концентрацию внимания», – посоветовал Алексей Панов

Некоторые обезболивающие также способны вызывать сонливость, ухудшать координацию движений и точность оценки расстояния. Отдельные препараты от простуды и аллергии могут влиять на зрение, вызывая затуманивание, снижение четкости и замедленную адаптацию к свету.

«Есть препараты от простуды и аллергии, которые не вызывают выраженной сонливости, но могут воздействовать на зрение, влияя на работу вегетативной нервной системы и тонус глазных мышц. Это проявляется в виде затуманивания, снижения четкости или замедленной адаптации к свету. В условиях вождения такие изменения затрудняют восприятие дорожной обстановки, особенно в темное время суток или при резкой смене освещения», – подчеркнул Алексей Панов

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