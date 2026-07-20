Сергей Собянин сообщил, что с вечера 19 июля в сторону Москвы летело более 400 беспилотников. Большую часть из них сбили на дальних подступах, 85 БПЛА уничтожили на подлете к столице.

Основные последствия атаки зафиксировали в Подольске, Домодедово и Одинцовском городском округе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Домодедово один человек пострадал при пожаре в частном доме. Еще один получил травмы на трассе М-4, где беспилотник упал рядом с автомобилем.

В Одинцово повреждены автомобиль и частный дом. В Подольске произошли пожары, повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры и жилой дом в деревне Малое Толбино.

В прокуратуре Московской области также сообщили о повреждении многоквартирных домов и коммерческих объектов.

На складе Wildberries в подольском Коледино эвакуировали сотрудников. Позже персонал вернулся на рабочие места, логистический центр продолжил работу в штатном режиме.

В Домодедовскую больницу госпитализировали шесть человек с минно-взрывными травмами. Среди пострадавших трое иностранных граждан. По меньшей мере один пациент пострадал в результате атаки беспилотника и находится в тяжелом состоянии.

Росавиация временно ограничивала работу аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский».