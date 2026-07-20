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Полиция нагрянула с проверкой в хостел с мигрантами в Репино

Правоохранители провели рейд в хостеле в поселке Репино. Целью проверки был контроль за соблюдением миграционного законодательства.

Поводом для рейда стали данные информационных учетов МВД, согласно которым по адресу хостела были зарегистрированы более 600 иностранных граждан. Правоохранители проверили документы у 319 мигрантов.

Полиция нагрянула с проверкой в хостел с мигрантами в Репино - Правоохранители проверили документы у 319 мигрантов.
Скрин видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Выявлено нарушение режима пребывания на территории РФ у одного из иностранцев. Его привлекли к административной ответственности, назначили ему штраф и выдворение за пределы страны.

Также полиция обнаружила нарушения в деятельности юридического лица, управляющего хостелом. Установлены факты нарушения законодательства при постановке иностранцев на миграционный учет. Решается вопрос о привлечении организации к ответственности.

Проверочные мероприятия продолжаются.

Теги

мигранты полиция рейд репино
Новости Социум

Госавтоинспекция проверила учебные машины на дорогах Петербурга и Ленобласти

Сотрудники Госавтоинспекции Петербурга и Ленобласти с 10 по 12 июля провели масштабное профилактическое мероприятие «Учебный автомобиль». Цель рейда - проверка соблюдение автошколами правил обучения вождению и обеспечение безопасности будущих водителей.

В результате проверки правоохранители составили пять протоколов за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных требований. Также было выявлено девять нарушений по статье «Передача управления лицу, не имеющему права на вождение».

Кроме того, инспекторы зафиксировали 69 нарушений ПДД. Среди них - эксплуатация неисправных учебных автомобилей, неиспользование ремней безопасности, нарушения правил использования световых приборов и аварийной сигнализации.

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Теги

гаи учебные машины автошкола Петербург Ленобласть рейд

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