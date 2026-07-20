Правоохранители провели рейд в хостеле в поселке Репино. Целью проверки был контроль за соблюдением миграционного законодательства.

Поводом для рейда стали данные информационных учетов МВД, согласно которым по адресу хостела были зарегистрированы более 600 иностранных граждан. Правоохранители проверили документы у 319 мигрантов.

Выявлено нарушение режима пребывания на территории РФ у одного из иностранцев. Его привлекли к административной ответственности, назначили ему штраф и выдворение за пределы страны.

Также полиция обнаружила нарушения в деятельности юридического лица, управляющего хостелом. Установлены факты нарушения законодательства при постановке иностранцев на миграционный учет. Решается вопрос о привлечении организации к ответственности.

Проверочные мероприятия продолжаются.