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Новости Социум

Взрывные работы пройдут в Выборгском районе с 20 по 26 июля

Массовые взрывы будут проводить с 20 по 26 июля с 10:00 до 17:00 на карьерах Каменногорского поселения в Выборгском районе Ленинградской области.

Как сообщили в районной администрации, работы являются плановыми. Жителей призвали соблюдать меры безопасности. Находиться и проезжать по территории промышленных площадок запрещено. Также нельзя приближаться к месту проведения взрывных работ ближе чем на 700 метров.

Взрывные работы на карьерах проводят регулярно. Это часть технологического процесса: с помощью направленных взрывов горную породу отделяют от массива, после чего ее дробят и сортируют на щебень.

В карьерах Каменногорского и Селезневского поселений, а также в карьере «Эркиля» добывают строительный камень, в основном гранит, гранито-гнейсы и габбро-нориты.

Из этой породы производят щебень разных фракций, блочный камень, бордюры, ступени и гранитную крошку. Такая продукция используется при строительстве дорог, жилых комплексов и инфраструктурных объектов в Ленобласти и на Северо-Западе.

Предприятия АО «Каменногорское карьероуправление», АО «Каменногорский комбинат нерудных материалов» и ООО «Выборгское карьероуправление» входят в число лидеров рынка нерудных материалов и обеспечивают рабочими местами тысячи человек.

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В результате проверки правоохранители составили пять протоколов за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных требований. Также было выявлено девять нарушений по статье «Передача управления лицу, не имеющему права на вождение».

Кроме того, инспекторы зафиксировали 69 нарушений ПДД. Среди них - эксплуатация неисправных учебных автомобилей, неиспользование ремней безопасности, нарушения правил использования световых приборов и аварийной сигнализации.

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