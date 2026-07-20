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После каких лекарств нельзя садиться за руль?

Некоторые лекарства могут незаметно замедлять реакцию, ухудшать концентрацию и влиять на зрение, поэтому перед поездкой водителям следует изучать инструкцию к препарату, рассказал кандидат химических наук Алексей Панов.

По словам специалиста, опасность могут представлять противоаллергические препараты первого поколения, снотворные и средства, применяемые при тревожных состояниях.

«Часть лекарств оказывает успокаивающее действие – например, противоаллергические препараты первого поколения, которые используют при сезонной аллергии или симптомах простуды. Они замедляют работу центральной нервной системы, из-за чего снижается скорость реакции и способность быстро переключать внимание. Водитель может не замечать этих изменений, но в ситуации, где требуется мгновенное решение, даже небольшая задержка увеличивает риск ошибки», – объяснил Алексей Панов

Действие некоторых препаратов может сохраняться в течение нескольких часов даже без выраженной сонливости. У человека могут появиться заторможенность, снижение концентрации и замедленная реакция на дорожную обстановку.

«После процедур с применением седации или общей анестезии – например, некоторых стоматологических вмешательств – также лучше отказаться от самостоятельного управления автомобилем и воспользоваться такси или попросить довезти кого-то из близких. Даже при хорошем самочувствии остаточное действие препаратов может временно замедлять реакцию и снижать концентрацию внимания», – посоветовал Алексей Панов

Некоторые обезболивающие также способны вызывать сонливость, ухудшать координацию движений и точность оценки расстояния. Отдельные препараты от простуды и аллергии могут влиять на зрение, вызывая затуманивание, снижение четкости и замедленную адаптацию к свету.

«Есть препараты от простуды и аллергии, которые не вызывают выраженной сонливости, но могут воздействовать на зрение, влияя на работу вегетативной нервной системы и тонус глазных мышц. Это проявляется в виде затуманивания, снижения четкости или замедленной адаптации к свету. В условиях вождения такие изменения затрудняют восприятие дорожной обстановки, особенно в темное время суток или при резкой смене освещения», – подчеркнул Алексей Панов

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Новости Социум

В Янино пройдут профилактические рейды по местам проживания цыган

В Янино пройдут дополнительные профилактические рейды по местам проживания цыган. Об этом губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил в ходе «прямой» линии, отвечая на обращение местной жительницы, пожаловавшейся на беспорядок.

По словам главы региона, вопрос остается непростым, однако власти совместно с правоохранительными органами уже проводят подобные мероприятия в разных районах области.

«Что касается цыган, то тема сложная, но решаемая. Периодически мы проводим так называемые специализированные воспитательные рейды, чтобы неоседлые цыгане или «вольные» цыгане, чтобы их немножко приводить в чувство и обязывать заниматься нормальным образом жизни соблюдать законодательство», — отметил Александр Дрозденко.

Губернатор добавил, что намерен обратиться в комитет правопорядка и безопасности Ленобласти, а также в региональное управление МВД с просьбой отдельно изучить ситуацию в Янино.По итогам проверки профильные ведомства рассмотрят возможность проведения дополнительных профилактических мероприятий на территории населенного пункта.

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цыгане Янино Дрозденко Ленобласть прямая линия

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