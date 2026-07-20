Некоторые лекарства могут незаметно замедлять реакцию, ухудшать концентрацию и влиять на зрение, поэтому перед поездкой водителям следует изучать инструкцию к препарату, рассказал кандидат химических наук Алексей Панов.

По словам специалиста, опасность могут представлять противоаллергические препараты первого поколения, снотворные и средства, применяемые при тревожных состояниях.

«Часть лекарств оказывает успокаивающее действие – например, противоаллергические препараты первого поколения, которые используют при сезонной аллергии или симптомах простуды. Они замедляют работу центральной нервной системы, из-за чего снижается скорость реакции и способность быстро переключать внимание. Водитель может не замечать этих изменений, но в ситуации, где требуется мгновенное решение, даже небольшая задержка увеличивает риск ошибки», – объяснил Алексей Панов

Действие некоторых препаратов может сохраняться в течение нескольких часов даже без выраженной сонливости. У человека могут появиться заторможенность, снижение концентрации и замедленная реакция на дорожную обстановку.

«После процедур с применением седации или общей анестезии – например, некоторых стоматологических вмешательств – также лучше отказаться от самостоятельного управления автомобилем и воспользоваться такси или попросить довезти кого-то из близких. Даже при хорошем самочувствии остаточное действие препаратов может временно замедлять реакцию и снижать концентрацию внимания», – посоветовал Алексей Панов

Некоторые обезболивающие также способны вызывать сонливость, ухудшать координацию движений и точность оценки расстояния. Отдельные препараты от простуды и аллергии могут влиять на зрение, вызывая затуманивание, снижение четкости и замедленную адаптацию к свету.

«Есть препараты от простуды и аллергии, которые не вызывают выраженной сонливости, но могут воздействовать на зрение, влияя на работу вегетативной нервной системы и тонус глазных мышц. Это проявляется в виде затуманивания, снижения четкости или замедленной адаптации к свету. В условиях вождения такие изменения затрудняют восприятие дорожной обстановки, особенно в темное время суток или при резкой смене освещения», – подчеркнул Алексей Панов