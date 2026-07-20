Энергетические компании с 20 по 26 июля проведут проверки тепловых сетей в 13 районах Петербурга и Ленобласти.

Как сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на комитет по энергетике, «Петербургтеплоэнерго» выполнит 22 проверки в Курортном, Петроградском и Центральном районах Петербурга. Специалисты «ТЭК СПб» организуют 17 испытаний в Выборгском, Колпинском, Красногвардейском, Красносельском, Московском, Невском районах Петербурга и Всеволожском районе Ленобласти.

Еще восемь проверок проведет «Теплоэнерго» в Калининском, Московском, Пушкинском, Колпинском, Курортном, Красносельском и Петродворцовом районах Петербурга. «Теплосеть Санкт-Петербурга» выполнит два испытания в Калининском, Красногвардейском и Выборгском районах.

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Проверить попадает ли ваш дом в зону испытаний можно на сайте комитета по энергетике в разделе «Подготовка и проведение отопительного сезона», а также на сайтах ведущих теплоснабжающих организаций.