Прокуратура Ленинградской области добилась выплаты более 160 тысяч рублей задолженности по алиментам несовершеннолетнему ребенку после обращения его матери.

Женщина пришла на личный прием к прокурору Ленобласти Петру Забурко и рассказала, что отец ребенка перечисляет алименты несвоевременно и уклоняется от своих обязанностей. После вмешательства прокуратуры должник и его работодатель перечислили деньги на депозитный счет отдела судебных приставов.

Более 160 тысяч рублей уже передали заявительнице. Задолженность по алиментам полностью погашена.