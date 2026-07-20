В понедельник, 20 июля, пассажирский автобус в городе Шебекино Белгородской области подвергся атаке беспилотного летательного аппарата.

По предварительным данным, погибли пять человек - четыре женщины и несовершеннолетний. Личности погибших устанавливаются, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Ранения получили 23 человека, в том числе 17-летний подросток. Все раненые доставлены в Шебекинскую центральную районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. Трое находятся в крайне тяжелом состоянии.

Вам будет интересно Ребенок погиб в перевернувшейся иномарке в Лужском районе Тринадцатилетняя девочка погибла в ДТП днем 19 июля на региональной дороге Осьмино – Хилок возле деревни Луговское в Лужском районе. По предвари...

Прокуратура проводит проверку. Для родственников погибших и пострадавших организована круглосуточная горячая линия, по которой можно получить правовую помощь и консультации специалистов.