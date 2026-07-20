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Сильные дожди и до +20°С – погода в Ленобласти на 21 июля

В Ленобласти 21 июля ожидается облачная погода.

Сильные дожди и до +20°С – погода в Ленобласти на 21 июля - В отдельных районах ожидаются грозы.
Фото: Freepik.

Утром и днем местами пройдут сильные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, в прибрежных районах и при грозе местами порывы сильного.

Температура воздуха ночью составит +8…+13°С, днём — +15…+20°С.

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Теги

Ленобласть погода дожди лето
Новости Происшествия

Пять человек погибли и 23 пострадали при атаке ВСУ на рейсовый автобус в Белгородской области

В понедельник, 20 июля, пассажирский автобус в городе Шебекино Белгородской области подвергся атаке беспилотного летательного аппарата.

По предварительным данным, погибли пять человек - четыре женщины и несовершеннолетний. Личности погибших устанавливаются, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Ранения получили 23 человека, в том числе 17-летний подросток. Все раненые доставлены в Шебекинскую центральную районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. Трое находятся в крайне тяжелом состоянии.

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Прокуратура проводит проверку. Для родственников погибших и пострадавших организована круглосуточная горячая линия, по которой можно получить правовую помощь и консультации специалистов.

Теги

Белгородская область ВСУ СВО

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