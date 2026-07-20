В результате происшествия есть пострадавшие и погибшие.

В Ленинградской области за выходные произошло 275 аварий. Об этом 20 июля передает управление Госавтоинспекции по региону.

В результате 24 аварий травмы получили 29 человек, в том числе девять детей. Также известно о четырех летальных случаях.

В Петербурге за тот же период произошло 619 аварий, в которых помощь врачей потребовалась 43 пострадавшим. Погибших нет.