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Россельхознадзор ограничил ввоз косточковой продукции из Турции

С 18 июля Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз в Россию косточковой продукции от пяти турецких экспортеров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Россельхознадзор ограничил ввоз косточковой продукции из Турции - Под запрет попали персики, нектарины, абрикосы, сливы, алыча, черешня, вишня, оливки и другие виды к
Фото: magnific.

Под запрет попали персики, нектарины, абрикосы, сливы, алыча, черешня, вишня, оливки и другие виды косточковых плодов. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте службы.

Ограничения связаны с постоянными нарушениями карантинных требований. Решение принято на основании статьи VII Международной конвенции по карантину и защите растений и Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений».

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Россия турция поставки
Для души Новости

Жительница Киришей Зинаида Соловьева отметила 100-летний юбилей

Почетный гражданин Киришского района Зинаида Соловьева отпраздновала 100-летний юбилей. С знаменательной датой ветерана поздравили представители Следственного комитета Ленобласти.

Жительница Киришей Зинаида Соловьева отметила 100-летний юбилей - Зинаида Дмитриевна начала работать на железной дороге с 15 лет.
Фото: СК Ленобласти

Как сообщили в региональном управлении СК, Зинаида Дмитриевна начала работать на железной дороге с 15 лет. В годы Великой Отечественной войны она участвовала в восстановлении железнодорожных путей, а после Победы продолжила трудиться в отрасли, пройдя путь от монтера до техника. Всего она проработала 57 лет.

Во время встречи с сотрудниками ведомства юбиляр поделилась воспоминаниями о военных годах, тяжелом труде и послевоенном восстановлении страны.

«В заботливом кругу дочери, близких людей Зинаида Дмитриевна остается для своих родных и всех нас примером несгибаемой воли, силы духа и жизнелюбия. От всей души желаем нашему уважаемому ветерану доброго здоровья, мира и благополучия! Низкий поклон и долгих лет жизни!» — поздравил глава Киришского района Константин Тимофеев.

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100 лет юбилей Кириши Киришский район Ленобласть ветеран ВОВ

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