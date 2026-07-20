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Новости Происшествия

Спасатели Ленобласти почти 70 раз выезжали на вызовы о ЧП за неделю

Аварийно-спасательная служба поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых она активно принимала участие.

Спасатели Ленобласти почти 70 раз выезжали на вызовы о ЧП за неделю - Аварийно-спасательная служба поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых она акт
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

С 13 по 19 июля Аварийно-спасательная служба Ленинградской области привлекалась 67 раз для разрешения экстренных ситуаций:

— к поисково-спасательным работам на водных объектах – 11 раз;
— к поисково-спасательным работам в лесах – 10 раз;
— к аварийно-спасательным работам при ДТП – 2 раза;
— к патрулированиям водных объектов – 45 раз.

Хотите узнать самую актуальную и оперативную информацию о работе Аварийно-спасательной службы Ленинградской области и получить достоверные сведения о чрезвычайных происшествиях на территории области, в ликвидации которых принимают участие сотрудники службы, подпишитесь на группу Спасателей 47-го региона в социальной сети ВК.

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Теги

Спасатели Ленобласти аварийно-спасательная служба
Новости Происшествия

Сразу два поджога АЗС произошло во Всеволожском районе

С разницей в несколько часов на автозаправках района произошло два возгорания. В одном из них подозревают подростка.

Полиция устанавливает причастных к поджогам двух АЗС на территории Всеволожского района Ленинградской области. Оба происшествия случились с разницей в несколько часов.

По имеющейся информации, первый инцидент произошел на автозаправке в Буграх днем, 20 июля. Там подросток бросил зажигательную смесь в сторону АЗС и скрылся. Злоумышленника разыскивает полиция.

Спустя несколько часов, в районе 18:30, возгорание произошло на АЗС в Заневском городском поселении, передает 78.ru. Расстояние до заправки, где произошёл пожар в первый раз, оставляет 10 километров. Правоохранители также ведут розыск виновника ЧП и выясняют, связаны ли инциденты между собой.

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Теги

поджог АЗС Всеволожский район

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