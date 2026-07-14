Чудом пожилая женщина смогла выжить, но у нее зафиксировано сильное истощение.

В Ленинградской области нашли живой пропавшую на прошлой неделе 86-летнюю женщину. Все это время пенсионерка выживала одна в лесу.

Как стало известно Mash на Мойке, сообщение о пропаже женщины поступило 9 июля. Пенсионерка ушла в лес в Бокситогорском районе и исчезла. С тех пор в районе пропажи начались масштабные поиски с привлечением БПЛА и вертолета.

Обнаружили женщину спасатели поискового отряда «Экстремум» 14 июля в болотистой местности. Пострадавшая находилась в истощенном состоянии. Сейчас пенсионерке оказывают необходимую медицинскую помощь.