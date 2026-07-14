weather 17°
$ 77.49
88.53

Главная / Новости / В Ленобласти пенсионерка пять суток провела одна в лесу без еды

Новости Происшествия Главное

В Ленобласти пенсионерка пять суток провела одна в лесу без еды

Чудом пожилая женщина смогла выжить, но у нее зафиксировано сильное истощение.

В Ленобласти пенсионерка пять суток провела одна в лесу без еды - Чудом пожилая женщина смогла выжить, но у нее зафиксировано сильное истощение.
Фото: ПСО «Экстремиум»

В Ленинградской области нашли живой пропавшую на прошлой неделе 86-летнюю женщину. Все это время пенсионерка выживала одна в лесу.

Как стало известно Mash на Мойке, сообщение о пропаже женщины поступило 9 июля. Пенсионерка ушла в лес в Бокситогорском районе и исчезла. С тех пор в районе пропажи начались масштабные поиски с привлечением БПЛА и вертолета.

Обнаружили женщину спасатели поискового отряда «Экстремум» 14 июля в болотистой местности. Пострадавшая находилась в истощенном состоянии. Сейчас пенсионерке оказывают необходимую медицинскую помощь. 

Вам будет интересно
Один человек пострадал в результате лобовой аварии под Бокситогорском
Пострадавшую извлекали из зажатого салона при помощи гидравлического инструмента.  Фото: Леноблпожспас Лобовая авария произошла 14 июля в Боксито...
14.07.2026
160

Теги

заблудившиеся в лесу Бокситогорский район
Новости Происшествия

В Ленобласти зафиксирован восьмикратный рост ДТП из-за выезда на встречную полосу

Запервое полугодие 2026 года число аварий, связанных с выездом на встречную полосу, выросло в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Ленобласти зафиксирован восьмикратный рост ДТП из-за выезда на встречную полосу - первое полугодие 2026 года число аварий, связанных с выездом на встречную полосу, выросло в восемь р
Фото: подготовлено GigaChat

В Ленинградской области за первые шесть месяцев 2026 года было зарегистрировано 34 аварии, случившихся в результате выезда на полосу встречного движения в запрещенных для обгона местах. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ГИБДД.

Для сравнения, в первом полугодии 2025 года таких происшествий было зафиксировано всего четыре. Рост числа подобных ДТП растет и в ряде других российских регионов. Аналогичные показатели аварийности наблюдаются, например, в Курской и Московской областях и Красноярском крае.

В Петербурге за отчетный период произошло семь ДТП, случившихся в результате выезда на встречную полосу в запрещенных местах. Годом ранее их было всего два.

Последствия подобных маневров часто оборачиваются трагическими последствиями. В 1,7 тысяч таких происшествий, зафиксированных по всей России, погибли 529 человек, отмечают в ГИБДД. 

Вам будет интересно
Один человек пострадал в результате лобовой аварии под Бокситогорском
Пострадавшую извлекали из зажатого салона при помощи гидравлического инструмента.  Фото: Леноблпожспас Лобовая авария произошла 14 июля в Боксито...
14.07.2026
160

Теги

ДТП Ленинградская область ГИБДД

Популярное

Женщина ударила ножом в живот спящего мужа в Петербурге
Женщина ударила ножом в живот спящего мужа в Петербурге

17:56 13.07.2026

Только что игравший на ЧМ-2026 футболист сборной умер
Только что игравший на ЧМ-2026 футболист сборной умер

10:26 13.07.2026

Энергетики восстанавливают электроснабжение в Ленобласти после шторма
Энергетики восстанавливают электроснабжение в Ленобласти после шторма

09:47 13.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться