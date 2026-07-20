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Петербуржец простил хулигана за танец на крыше его Merсedes на 300 тысяч рублей

Мужчина не стал обращаться в полицию и требовать возмещения ущерба. Со слов потерпевшего, хулигана он простил.

Владелец Mercedes-Benz не стал требовать возмещения ущерба от хулигана, который устроил танцы на крыше премиум-иномарки. Об этом мужчина рассказал порталу 78.ru.

Инцидент произошел еще на прошлой неделе. Неизвестный мужчина забрался на крышу внедорожника и исполнил импровизированный танец, в результате чего автомобиль получил серьезные повреждения. У него деформированы капот и крыша. Стоимость ремонта составила порядка 300 тысяч рублей.

Несмотря на ущерб, владелец иномарки решил не подавать заявление в полицию. Мужчина пояснил, что хулиган недавно освободился из мест лишения свободы и, как он считает, имеет некие ментальные расстройства. 

«Я все равно ничего не получу абсолютно. А мстить человеку зачем? <...> Я сам врач. Если психика у человека была бы нормальная, адекватная, это да. Я больше переживаю за него, чем за себя. Надеюсь, его направят на лечение», — добавил потерпевший. 

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20.07.2026
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Петербург ущерб хулиганство
Новости Происшествия

Пять человек погибли и 23 пострадали при атаке ВСУ на рейсовый автобус в Белгородской области

В понедельник, 20 июля, пассажирский автобус в городе Шебекино Белгородской области подвергся атаке беспилотного летательного аппарата.

По предварительным данным, погибли пять человек - четыре женщины и несовершеннолетний. Личности погибших устанавливаются, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Ранения получили 23 человека, в том числе 17-летний подросток. Все раненые доставлены в Шебекинскую центральную районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. Трое находятся в крайне тяжелом состоянии.

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Прокуратура проводит проверку. Для родственников погибших и пострадавших организована круглосуточная горячая линия, по которой можно получить правовую помощь и консультации специалистов.

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Белгородская область ВСУ СВО

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