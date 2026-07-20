Мужчина не стал обращаться в полицию и требовать возмещения ущерба. Со слов потерпевшего, хулигана он простил.

Владелец Mercedes-Benz не стал требовать возмещения ущерба от хулигана, который устроил танцы на крыше премиум-иномарки. Об этом мужчина рассказал порталу 78.ru.

Инцидент произошел еще на прошлой неделе. Неизвестный мужчина забрался на крышу внедорожника и исполнил импровизированный танец, в результате чего автомобиль получил серьезные повреждения. У него деформированы капот и крыша. Стоимость ремонта составила порядка 300 тысяч рублей.

Несмотря на ущерб, владелец иномарки решил не подавать заявление в полицию. Мужчина пояснил, что хулиган недавно освободился из мест лишения свободы и, как он считает, имеет некие ментальные расстройства.

«Я все равно ничего не получу абсолютно. А мстить человеку зачем? <...> Я сам врач. Если психика у человека была бы нормальная, адекватная, это да. Я больше переживаю за него, чем за себя. Надеюсь, его направят на лечение», — добавил потерпевший.