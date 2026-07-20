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Губернатор Ленобласти отметил эффективность работы конной экомилиции

С мая за экологическим благополучием в регионе следят конные патрули.

Губернатор Ленобласти отметил эффективность работы конной экомилиции - С мая за экологическим благополучием в регионе следят конные патрули.
Фото: Александр Дрозденко

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил высокую эффективность работы конной экомилиции. Реализация инициативы, запущенной в мае этого года, стала возможна благодаря неравнодушным жителям региона.

«Конные патрули могут эффективнее взаимодействовать с отдыхающими и туристами. Как показывает практика, к инспекторам на красивых, ухоженных лошадях люди прислушиваются гораздо охотнее. Это помогает вести просветительскую работу среди населения», — отметил губернатор.

Александр Дрозденко добавил, что недавно ряды конной экомилиции пополнила Амина Любицкая. Она занимается разведением Ахалтекинской породы лошадей и теперь в паре со своим верным другом будет следить за соблюдением порядка в регионе.

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Теги

экомилиция Александр Дрозденко
Новости Происшествия

Сразу два поджога АЗС произошло во Всеволожском районе

С разницей в несколько часов на автозаправках района произошло два возгорания. В одном из них подозревают подростка.

Полиция устанавливает причастных к поджогам двух АЗС на территории Всеволожского района Ленинградской области. Оба происшествия случились с разницей в несколько часов.

По имеющейся информации, первый инцидент произошел на автозаправке в Буграх днем, 20 июля. Там подросток бросил зажигательную смесь в сторону АЗС и скрылся. Злоумышленника разыскивает полиция.

Спустя несколько часов, в районе 18:30, возгорание произошло на АЗС в Заневском городском поселении, передает 78.ru. Расстояние до заправки, где произошёл пожар в первый раз, оставляет 10 километров. Правоохранители также ведут розыск виновника ЧП и выясняют, связаны ли инциденты между собой.

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Теги

поджог АЗС Всеволожский район

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