С мая за экологическим благополучием в регионе следят конные патрули.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил высокую эффективность работы конной экомилиции. Реализация инициативы, запущенной в мае этого года, стала возможна благодаря неравнодушным жителям региона.
«Конные патрули могут эффективнее взаимодействовать с отдыхающими и туристами. Как показывает практика, к инспекторам на красивых, ухоженных лошадях люди прислушиваются гораздо охотнее. Это помогает вести просветительскую работу среди населения», — отметил губернатор.
Александр Дрозденко добавил, что недавно ряды конной экомилиции пополнила Амина Любицкая. Она занимается разведением Ахалтекинской породы лошадей и теперь в паре со своим верным другом будет следить за соблюдением порядка в регионе.