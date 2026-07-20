В Ленинградской области рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжается ремонт дорог. Особое внимание уделяется трассам, ведущим к малым населенным пунктам.

На участке дороги «Зеленогорск – Приморск – Выборг» (Приморское шоссе) длиной 25 километров подрядчик завершает нанесение разметки и установку дорожных знаков. Также практически завершены работы на 8-километровом отрезке этой дороги у поселка Ермилово.

В Приозерском районе подрядчик приступил к укладке второго слоя асфальта у Плодового и Уральского. В Выборгском районе второй слой асфальта почти уложен у Вещево.

В ближайшее время начнутся работы на нескольких объектах в Подпорожском районе.