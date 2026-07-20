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В Ленинградской области продолжается ремонт дорог

В Ленинградской области рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжается ремонт дорог. Особое внимание уделяется трассам, ведущим к малым населенным пунктам.

В Ленинградской области продолжается ремонт дорог - Особое внимание уделяется трассам, ведущим к малым населенным пунктам.
Фото: комитет по дорожному хозяйству ЛО.

На участке дороги «Зеленогорск – Приморск – Выборг» (Приморское шоссе) длиной 25 километров подрядчик завершает нанесение разметки и установку дорожных знаков. Также практически завершены работы на 8-километровом отрезке этой дороги у поселка Ермилово.

В Приозерском районе подрядчик приступил к укладке второго слоя асфальта у Плодового и Уральского. В Выборгском районе второй слой асфальта почти уложен у Вещево.

В ближайшее время начнутся работы на нескольких объектах в Подпорожском районе.

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Теги

ремонт дороги Ленобласть
Новости Социум

Вдове бойца СВО из Ленобласти помогут навести порядок на участке после вмешательства губернатора

С такой просьбой женщина обратилась на прямую линию к главе региона.

Вдове бойца СВО из Ленобласти помогут навести порядок на участке после вмешательства губернатора - С такой просьбой женщина обратилась на прямую линию к главе региона.
Фото: Валентин Илюшин/Онлайн47

Жительнице Луги, являющейся вдовой погибшего на СВО военнослужащего, помогут навести порядок на участке по поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

В ходе прямой линии с главой региона 20 июля женщина пожаловалась на сухостой на своем участке, а именно — на два старых дерева. Александр Дрозденко дал поручение оказать помощь женщине. Этот вопрос решат в течение недели.

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Теги

прямая линия Александр Дрозденко участники СВО

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