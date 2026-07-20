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Новости Происшествия

Пять человек погибли и 23 пострадали при атаке ВСУ на рейсовый автобус в Белгородской области

В понедельник, 20 июля, пассажирский автобус в городе Шебекино Белгородской области подвергся атаке беспилотного летательного аппарата.

По предварительным данным, погибли пять человек - четыре женщины и несовершеннолетний. Личности погибших устанавливаются, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Ранения получили 23 человека, в том числе 17-летний подросток. Все раненые доставлены в Шебекинскую центральную районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. Трое находятся в крайне тяжелом состоянии.

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Прокуратура проводит проверку. Для родственников погибших и пострадавших организована круглосуточная горячая линия, по которой можно получить правовую помощь и консультации специалистов.

Теги

Белгородская область ВСУ СВО
Новости Социум

В Ленинградской области продолжается ремонт дорог

В Ленинградской области рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжается ремонт дорог. Особое внимание уделяется трассам, ведущим к малым населенным пунктам.

В Ленинградской области продолжается ремонт дорог - Особое внимание уделяется трассам, ведущим к малым населенным пунктам.
Фото: комитет по дорожному хозяйству ЛО.

На участке дороги «Зеленогорск – Приморск – Выборг» (Приморское шоссе) длиной 25 километров подрядчик завершает нанесение разметки и установку дорожных знаков. Также практически завершены работы на 8-километровом отрезке этой дороги у поселка Ермилово.

В Приозерском районе подрядчик приступил к укладке второго слоя асфальта у Плодового и Уральского. В Выборгском районе второй слой асфальта почти уложен у Вещево.

В ближайшее время начнутся работы на нескольких объектах в Подпорожском районе.

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ремонт дороги Ленобласть

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