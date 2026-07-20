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Жители деревни Домашковицы пожаловались Дрозденко на лихачей и отсутствие детской площадки

В деревне Домашковицы Волосовского района проверят возможность установки камер фотофиксации и строительства детской площадки. Соответствующие поручения дал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко во время «прямой» линии с жителями региона.

С просьбой установить камеры на дорогах к главе региона обратилась местная жительница. По ее словам, автомобилисты регулярно превышают скорость, несмотря на действующие знаки «Жилая зона» и искусственные неровности, которые были оборудованы за счет самих жителей.

Александр Дрозденко пояснил, что установка комплексов фото- и видеофиксации на муниципальных дорогах возможна только после обращения со стороны балансодержателя объекта. Губернатор поручил администрации Волосовского района подготовить необходимую заявку.

Кроме того, специалисты обследуют участок, чтобы определить, требуются ли дополнительные меры по ограничению скорости.

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Во время «прямой» линии жители также подняли вопрос об отсутствии в Домашковицах детской площадки. Губернатор поручил районной администрации подобрать подходящий земельный участок и рассмотреть возможность участия населенного пункта в программе поддержки местных инициатив для реализации проекта.

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прямая линия Дрозденко Домашковицы
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По предварительным данным, погибли пять человек - четыре женщины и несовершеннолетний. Личности погибших устанавливаются, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Ранения получили 23 человека, в том числе 17-летний подросток. Все раненые доставлены в Шебекинскую центральную районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. Трое находятся в крайне тяжелом состоянии.

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